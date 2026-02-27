あす2月28日に、約70年もの歴史に幕を下ろす名鉄百貨店。閉店を前に、従業員として支えてきた皆さんの思いとは…

（大石邦彦アンカーマン 2月19日）

「71年分の感謝祭、名鉄百貨店では閉店売りつくしセールを行っています。貼り紙には、『閉店日まで従業員一同、感謝の気持ちを込めて取り組んでまいります』と書いてありますが、従業員の皆さんはどんな気持ちなんでしょうか」

今回、特別に入らせていただいたのは、名鉄百貨店の地下3階。従業員しか入れないエリアです。ここには、施設部と呼ばれる部署があります。



名鉄百貨店の施設部で働く、林正治さん68歳。



（名鉄百貨店 施設部 林正治さん）

Q.何年勤務している？

「もう50年を超えました」

地下3階…横を名鉄電車が走る!?

林さんは、1975年の入社以来施設管理を担当。いまも備品の修理などを担当する、まさに名鉄百貨店の「縁の下の力持ち」です。

（林さん）

Q.地下3階どのくらい深い？

「ちょうど名鉄電車が横を走っている」



名鉄電車が走る線路の2メートルほど下に位置する地下3階。こんな音も…



（林さん）「ゴトンゴトンと…」

（大石）「振動も伝わりますね…レアな場所だな」

「名鉄百貨店のためにずっと生きてきた」

林さんは世界に2基しかない、手すりが垂直に床下へ入っていくレアなエスカレーターを管理していた時期も。



（林さん）

「メンテナンスをメーカーにやってもらって、終わった後に確認に行って、翌日の開店を迎える対応をとっていた。安全に毎日動いてほしいという気持ちだけ」

林さんにとって、この名鉄百貨店は「人生そのもの」でもありました。



（林さん）

「私にとっては、ここのためにずっと生きてきたような感じ。昼夜問わず、長いときは3日間、家に帰らずここにいたこともあった。本当に生活の中の一部。ここのビルの維持管理が、自分の生き方だったと思う」

従業員にとって「名古屋になくてはならない存在」

いま働いている従業員は約430人。それぞれに離れがたい思いが…



（入社14年目･傘売り場など担当 小川智香さん）

「すごく寂しい。（名鉄百貨店は）名古屋駅にすごく必要な存在。あるべきものという感じ」



（入社33年･服飾雑貨営業部 浅井真人部長）

Q.セールで賑わっているがどう思う？

「入社当時はこんな感じだった。それを思い出した。新卒でそのままずっと働いているので、思い出ばかり」



（入社13年目･子ども服など担当 能勢真由美さん）

Q.名鉄百貨店はどんな存在？

「入社13年目の私が言うのもなんですが、名古屋地区になくてはならない存在だった」



名鉄百貨店はあす、71年と89日間の歴史に幕を下ろします。