【ストーカー親にロックオンされた娘】恐怖…！習い事まで全部被せてくるの？＜第7話＞#4コマ母道場
わが子のためならどんなことでも……そう思う気持ちは誰にでもあるのではないでしょうか。しかしそれは決して相手の気持ちを蔑ろにしていい理由にはならないのです。今回はそんな「わが子のため」にぶつかり合うママたちのお話です。
第7話 ちょっと怖い
【編集部コメント】
習い事を被せてきたのかーーーー……。いや、習い事はリカちゃんだけのものではないし、同じ習い事にお友達が通うなんてよくあることでしょう。幼稚園ではない時間帯にお友達と会えると、また違った嬉しさがありますよね。でも「あえて」習い事の曜日を合わせてきたとなると、少し戸惑ってしまいます。普段からよく遊んでいる仲良しさんであればまだ分からなくもありませんが「息子の好きな子と習い事の曜日をお揃いにしたい」なんて、なんのために習い事に来ているのか分からなくなってしまいますよね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・みやび
