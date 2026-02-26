「ピケカフェ」いちごフェア期間限定で開催！ ドーム型クレープなど3種類のスイーツが登場
「ジェラート ピケ」から誕生したカフェブランド「gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）」は、2月26日（木）から3月18日（水）まで、いちごをたっぷりと使用したシーズナルフェア「Strawberry」を全国の店舗で開催する。
【写真】スムージー＆ソフトクリームもおいしそう！ 3月18日（水）までしか食べられないメニュー一覧
■ビジュアルもいいスイーツぞろい
今回開催される「Strawberry」は、甘酸っぱいいちごのおいしさを存分に楽しめるクレープやスムージー、ソフトクリームなど、見た目も心ときめくラインナップを展開する期間限定フェア。
イタリアの伝統菓子“ズコット”をイメージしたドーム型が特徴のクレープ「いちごのズコットクレープ」は、ホイップクリームといちごソース、さらにフレッシュないちごをたっぷりトッピングした商品。クレープの中には、コクのあるミルククリームとカスタードクリーム、果肉感を残したいちごのコンポート、サクサク食感のパイを重ねている。
また、甘酸っぱいいちごとまろやかなミルクを合わせた、果肉感たっぷりなやさしい味わいのスムージー「いちごミルクスムージー」もラインナップ。トップには、サクッとした食感が楽しいドライフランボワーズを散らし、華やかに仕上げた。
さらに、渋谷ヒカリエなど19店舗限定で「いちごミルクソフトクリーム」も販売。いちごとミルクを合わせたやさしい甘さのソフトクリームに、フレッシュないちごをのせた、淡いピンク色が春を感じさせる一品だ。
