「いちごのズコットクレープ」（税込 1340円）

　「ジェラート ピケ」から誕生したカフェブランド「gelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ）」は、2月26日（木）から3月18日（水）まで、いちごをたっぷりと使用したシーズナルフェア「Strawberry」を全国の店舗で開催する。

■ビジュアルもいいスイーツぞろい

　今回開催される「Strawberry」は、甘酸っぱいいちごのおいしさを存分に楽しめるクレープやスムージー、ソフトクリームなど、見た目も心ときめくラインナップを展開する期間限定フェア。

　イタリアの伝統菓子“ズコット”をイメージしたドーム型が特徴のクレープ「いちごのズコットクレープ」は、ホイップクリームといちごソース、さらにフレッシュないちごをたっぷりトッピングした商品。クレープの中には、コクのあるミルククリームとカスタードクリーム、果肉感を残したいちごのコンポート、サクサク食感のパイを重ねている。

　また、甘酸っぱいいちごとまろやかなミルクを合わせた、果肉感たっぷりなやさしい味わいのスムージー「いちごミルクスムージー」もラインナップ。トップには、サクッとした食感が楽しいドライフランボワーズを散らし、華やかに仕上げた。

　さらに、渋谷ヒカリエなど19店舗限定で「いちごミルクソフトクリーム」も販売。いちごとミルクを合わせたやさしい甘さのソフトクリームに、フレッシュないちごをのせた、淡いピンク色が春を感じさせる一品だ。