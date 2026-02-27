福岡各地では家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）

食べよう！学ぼう！LaLaマルシェ

糸島や九州各地のとれたて農産物、食品が集合する。木のスプーンづくりや、「パティスリー ジョルジュ マルソー」によるスイーツのワークショップも。

日時:2月28日(土)、3月1日(日)の午前10時〜午後6時

場所:ららぽーと福岡

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58639/

九州ワインフェスタ

久留米の巨峰ワイナリー、宮崎の五ケ瀬ワイナリーなど九州各地から17の醸造所が参加。ピザやオイスター、牛タンのブースも並ぶ。

日時:3月1日(日)まで、正午から午後10時（3月1日は午後8時まで）

場所:JR博多駅前広場

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57849/

アラカンフェスタ

60歳からのセカンドライフを応援する企業などのブースが出展。還暦を迎えた林修さんの講演会（午後2時から、先着1000人）もある。入場無料。林さんの講演会は午前10時から入場整理券を配布する。

日時:2月28日(土)午前10時〜午後4時

場所:福岡国際会議場

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58506/

はかた陶器まつり

佐賀・長崎の「肥前やきもの圏」から有田焼、波佐見焼などの人気店が出店する。会場でアンケートに答えると500円割引券がもらえる（先着100人）。

日時:3月3日(火)まで、午前11時〜午後7時半

場所:JR九州ホール（JR博多シティ9階）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58535/

わたしのうつわ時間

波佐見焼や有田焼、小石原焼など各地の個性豊かな焼き物とカトラリーなど、約40の窯元やブランドが出店する。

日時:3月1日(日)まで、午前10時〜午後8時（最終日は午後5時まで）

場所:博多阪急 8階催場

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58656/

