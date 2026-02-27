料理宅配サービスのウォルトは、国内でのサービスを3月4日で終了すると発表しました。撤退の影響と背景を取材しました。



ウォルトはフィンランドで創業しコロナ禍の2020年、日本で最初に広島に進出しました。



スマートフォンで飲食店を選び注文すると配達員が自宅などに届けてくれます。利用者は商品代の他に手数料と配達料を支払います。





■60代女性「週にたくさん。週に3回くらい使いますね。料理しなくていい、ひとりだと手軽ですよね。材料全部買って支度からして、というよりも、疲れて帰ってもすぐに食べられるし、手軽でゴミも出ないですしね」

■20代男性

「体調悪いときとか、一人暮らしなのでそういう時に使っていますね」



一方で、ウーバーイーツなど、同業者との競争も激しくなりました。

2025年11月には、ウォルトは事前予約することで手数料や配達料が無料になるサービスをはじめ、利用者の負担を軽減しようとしました。

しかし25日、日本での事業を3月4日で終了すると発表しました。

■10代女性

「えーウォルトってあの青いやつですよね？知らなかったです。ビックリ、めっちゃビックリ。ウォルトは有名じゃけんビックリです」



■10代男性

「困らんな。ウーバーあるんで」



ウォルトの撤退によってフードデリバリーサービスの勢力図にも変化が起きそうです。



街中でも驚きの声がありましたがウォルトを通して販売していた店舗にも影響があります。

広島市中区のパン、ブレッツェル専門店「アンドブレッツェル」の加藤さんによると、売り上げの1割がウォルト経由だったということです。

こうしたお店も突然サービス終了を知ったそうです。

今後は、ウーバーイーツなど他のサービスとの契約を検討するそうです。

フードデリバリー市場の変化です。

ウォルトが日本で最初に広島に進出したのが2020年。まさにコロナ禍のときで、ここから市場規模が急拡大しています。



2023年がピークですが、コロナが収束すると頭打ちになっているのがわかります。

自由に外出できるようになると、利用が減るなかで競合相手が増えたことで生き残りが厳しくなってきたと推測されます。



今後は、付加価値をつけたサービスを提供するか、低価格にするかなど各社が戦略を練ってパイを奪い合うことになると見られます。



【2026年2月27日放送】