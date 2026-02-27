知事の県政運営について各会派が論戦：県議会2月定例会･代表質問【新潟】
県議会2月定例会の代表質問が行われ、各会派から3選出馬を表明している花角知事の県政運営について論戦が交わされました。
各会派による代表質問で最大会派の自民党は、知事選への出馬を表明した花角知事の判断を評価しました。
■自民党県連 岩村良一幹事長
「来年度予算案を公約とし、出馬の意思を固めた花角知事を全面的に支持するものである。」
そのうえで、次の任期で何を目指すのか問うとー
■花角英世知事
「仮に次の任期が与えられれば、その任期においては子育てに優しい社会の実現や高い付加価値を創出する産業構造への転換など、総合計画に掲げた6つの重要課題や各分野の政策にオール新潟で取り組む。」
未来にいがたは、中部電力の浜岡原発で発生したデータ不正問題をあげ、知事が再稼働容認の判断を下した柏崎刈羽原発の安全性について問いました。
■未来にいがた 小島晋県議
「柏崎刈羽原発の安全性のよりどころである審査が本当に安全なのか、県民は不信感を抱いている。原子力規制委員会が新規制基準に適合するとした柏崎刈羽原発の安全性に対する知事の認識を伺う。」
■花角英世知事
「東京電力からも同様の事例はないと報告を受けていることから、柏崎刈羽原発6号炉および7号炉の安全性が確認されたという考えに変わりはありません。」
リベラル新潟は県が進める医療再編について地域住民の声をしっかり受け止め進めるべきと問うと、花角知事は「丁寧な説明、協力を得ながら医療再編を進める」と答えました。
また、本会議では国からの重点支援地方交付金などを活用した一般会計870億円の補正予算を可決しました。