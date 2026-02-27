●週末は日ざし十分。ただし花粉が大量に飛散するおそれ

●来週は天気下り坂。2日(月)の午後から3日(火)にかけて、一時本降りに

●3日(火)の夜は「皆既月食」。来週の天気のミカタのコーナーでも詳しくお伝えします



きょう27日(金)は朝から徐々に雨が降り出し、一日ぐずついた空模様となりました。



これからまとまった雨雲は東へ遠ざかっていくものの、北よりの湿った風が流れ込み、きょう27日(金)の夜遅くまでは日本海側を中心にまだにわか雨の心配があります。

その後は一気に天気は回復に向かっていきますが、週末は花粉に要注意となります。





雨上がりの晴天、さらに最高気温は17度から18度くらいまで上がるところが多く、風も吹きやすい…ということで花粉が大量に飛散する条件が整っています。

週末はお出かけも十分に楽しめる春の陽気となりますが、今がスギ花粉の飛散のピークと心得て、入念な対策を行いましょう。





一方で来週になると低気圧や前線の接近により天気は下り坂で、2日(月)から3日(火)にかけてまとまった雨が降る予想です。

県内の広い範囲に雨雲が流れ込みますが、3日(火)は夜空のビックイベント「皆既月食」が控えています。



空模様が気になるところですが、県内は前日の2日(月)から広がっていた雨雲が遠ざかる頃で、今のところ少々雲が多めですが、瀬戸内側では晴れ間が出てきて見えるチャンスがあると見込んでいます。

雨雲の動き次第では、皆既月食の見える範囲がさらに広がる可能性があります。

天気予報をこまめに確認して、期待を込めて過ごしていただければと思います。



また来週の天気のミカタのコーナーでは、この皆既月食の話題を詳しくお伝えします。

ぜひご覧ください。





あす28日(土)になると天気は回復傾向。日中は日ざしがしっかり届くでしょう。

内陸や瀬戸内側では最高気温は17度くらいまで上がり、春本番の暖かさ。

日本海側は北風が吹きやすく、空気が少々冷たく感じられそうです。





あす28日(土)は花粉の飛散が最上級ランクの「極めて多い」見通しのところが多くなっています。

空気の入れ替えや洗濯物の外干しをなるべく控えて、部屋の中に花粉を入れない工夫を徹底していきましょう。

あさって3月1日(日)も安定した空模様。最高気温は18度前後と、春のような陽気になりそうです。

ただし、引き続き花粉が大量に飛散するおそれがあります。一段と入念な対策を行いましょう。

週が明けると再び天気は下り坂。2日(月)の午後から3日(火)にかけて、一時本降りになる予想です。

来週半ばはまた晴れ間が広がり、天気は周期的に変化する見通し。

気温は高めで、日ざしの下だと過ごしやすい日々が続く見込みです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）