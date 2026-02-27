敗戦のショックからすぐさま立ちあがろうとする人気日本人女子レスラーの“決意の投稿”に、多くのファンが反応。不屈の姿勢と最新ビジュアルに多くのエールが贈られている。

【画像】日本人女子、“妖艶ビジュ”最新ショットと決意の宣言

WWEスーパースターのカイリ・セインが日本時間24日、自身のインスタグラムを更新。敗戦直後の心境を赤裸々に吐露した。

「But still standing（でも、まだ立っている）」という英文から始まった投稿でカイリは「悔しくて悔しくて悔しくて、、なかなか結果が付いてこなくて何度も挫けそうになる。だけどそんな私を応援してくれる人がいる 信じてくれている人がいる」と本音を吐露。同日に放送されたWWE「RAW」では、同3月1日に開催されるプレミアムライブイベント「イリミネーション・チェンバー」の予選が行われ、敵対する同じ日本人スーパースターのイヨ・スカイらと対戦するも敗退。久々のシングル戦での活躍機会だっただけに、落胆するのも無理はない。

それでも「絶対に勝って恩返しします。諦めない、もっと強くなる。」と挽回を宣言。仕上がった肉体美と、狐の仮面を掲げてポーズを取る妖艶な2カットとともに、再起を誓っている。

投稿には27日時点で約2.4万件の“いいね”が押され、多くのユニバース（WWEファンの総称）から「あなたは宇宙で最も偉大で最も美しい」「しっかり屈伸してからのほうが高く飛べるから、カイリさんが羽ばたく姿楽しみにしてます！」「闘志あふれる強い戦士の精神の持ち主」「ずっと大好きです！」などと激励のコメントが送られていた。

なお、“カブキ・ウォーリアーズ”としてタッグを組む先輩アスカは同予選を突破。しかしカイリ敗退後にはイヨを退けた功績を褒め称え、カイリが困惑のリアクションを見せる様子が放送されるなど、歪な関係性は継続したままだ。

