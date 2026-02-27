石垣などが真っ白に…名古屋城周辺で大量の“カワウのフン”による被害 近隣住民は「3日に1回くらい洗車」
名古屋城の石垣が、雪が積もったように“真っ白”になっています。その正体は、「カワウ」という鳥の大量のフンでした。
■広島の宮島でも… 被害も深刻「生臭い」
堀川の調査をしている服部宏さんによると、カワウが石垣の上にある木を寝床にしていて、そのフンによるものだといいます。
なぜ白くなるのか、長岡技術大学の山本麻希准教授に話を聞きました。
山本麻希准教授：
「フンとか尿を、総排泄腔といって同じ穴から同時に出すんです。（カワウの尿は）水に溶けない尿酸という白い物質がある、この尿酸が白いヤツの正体です」
名古屋城周辺でも、フンの被害はかなり深刻です。
近隣住民：
「（洗車は）3日に1回くらい。公園に入ると生臭い」
■なぜ名古屋城にカワウが集まるのか
城周辺を毎朝散歩しているという男性に話を聞くと、「黒川エリアで魚を捕って、名古屋城で休む」ということです。
黒川エリア周辺に行ってみると、カワウがエサとする大量の「ボラ」が、温かい水を求めてか堀川を遡上していました。このボラを狙い、カワウがやって来ます。
服部さんによると、堀川沿いでエサとなるボラが豊富なこと、そして名古屋城周辺の樹木がカワウの生活に最適で、大量に住み着いてしまっているのではとのことで、例年は春ごろまで住み続けるということです。
■高圧洗浄機で落とそうにも…対策は？
カワウによる被害は、ニオイや見た目の問題だけではありません。光合成を妨げるなどして木を枯らしてしまったり、群れによる鳴き声の騒音、さらに1日500グラム以上魚を食べる大食漢のため、全国で漁業被害も出ています。
山本准教授によると、愛知県は冬も温暖なため、滋賀県など他の地域から流入して、この時期に数が多くなるのではと話しています。
また、名古屋城総合事務所によると、石垣は大きな石の間に小石も敷き詰めてできています。高圧洗浄機で落とそうとすると、小石が外れてしまい石垣が崩れる恐れがあるため、できないということです。
同じ問題に悩まされていた広島県の宮島では、『テープを島中に張り巡らせる』対策によって、効果を上げています。
風で揺れる動きやこすれる音によって、数千羽いたカワウがよりつきにくくなり、被害が減ったということです。