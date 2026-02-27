元NMB48山田寿々、兄・中山優馬のライブ鑑賞報告 兄妹仲良しショットに「遺伝子強い」「しっかりグッズ持ってて可愛い」の声

元NMB48山田寿々、兄・中山優馬のライブ鑑賞報告 兄妹仲良しショットに「遺伝子強い」「しっかりグッズ持ってて可愛い」の声