元NMB48山田寿々、兄・中山優馬のライブ鑑賞報告 兄妹仲良しショットに「遺伝子強い」「しっかりグッズ持ってて可愛い」の声
【モデルプレス＝2026/02/27】元NMB48でアイドルグループ・空想ロマンスの山田寿々が2月26日、自身のX（旧Twitter）を更新。兄である俳優・歌手の中山優馬との兄妹ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元NMB48メンバー「遺伝子強い」元STARTOイケメン兄との2ショット
山田は「SPARKしてきたっ」とつづり、25日に東京で最終日を迎えた中山のライブツアー「YUMA NAKAYAMA LIVE TOUR 2026 SPARK」を鑑賞したことを報告。中山の顔がプリントされた応援うちわを手に、兄と顔を寄せ合う仲良しショットを披露した。
この投稿には「最強の兄妹」「遺伝子強い」「しっかりグッズ持ってて可愛い」「美男美女すぎる」「いつまでも兄推しでいて欲しい」「兄妹っていいな」「癒される」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆山田寿々、兄・中山優馬との2ショット披露
◆中山優馬、山田寿々の兄妹ショットに反響
