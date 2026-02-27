北海道砂川市の要請でヒグマを駆除した際、建物への危険があったとして猟銃の所持許可を取り消された北海道猟友会砂川支部長、池上治男氏（76）が道に処分取り消しを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷（林道晴裁判長）は27日、弁論を開いた。

弁論は二審の結論を変更するために必要な手続きであり、道の処分を適法とした札幌高裁の逆転敗訴判決が破棄され、池上さん側が逆転勝訴する可能性が濃厚とみられる。

弁論後、会見に臨んだ池上氏は、「私一人の問題なら銃をあきらめるのは仕方がない。でもそうはいかないんです」と今後のクマ駆除にも重大な支障をもたらす現状に憤りをにじませた。

事件の経緯と争点

一、二審判決および本人の陳述によると、事件は2018年8月に発生。当時、砂川市ではヒグマの出没が相次ぎ、住民に恐怖を与えていた。

市からの強い要請を受けた池上さんは、警察官や市職員が現場で見守り、住民避難を確認した状況下で、斜面にいたヒグマに対しライフル銃を1発発射し、見事に命中させた。駆除は成功し、その場では警察官からも「何も問題なかった」との言葉があったという。

ところが、約2か月後に突如として銃刀法違反容疑での取り調べが始まる。取り調べでは何度も調書の書き換えが行われ、現場検証の際には、捜査官から「人を撃ったのと同じだ」とも言われたという。

結局、刑事事件としては不起訴となったものの、道公安委員会は「弾丸が背後の土手を越えて建物に到達する恐れがあった」として、2019年に池上さんの猟銃の所持許可を取り消した。

一、二審はどう判断？

一審・札幌地裁は、池上さんが自治体の要請に応じた「鳥獣被害対策実施隊員」という公務員に近い立場であったことや、建物への危険は極めて抽象的だったことを重視し、「社会通念に照らして著しく妥当性を欠く」として処分を取り消した。

一方、二審・札幌高裁は、弾丸が岩などに当たって跳ね返る「跳弾（ちょうだん）」の危険性を強調。共猟者の銃が破損したとの証言（池上さん側は否認）などを根拠に、周囲の人や建物に被害が及ぶおそれがあったとして、道の処分を適法とする逆転判決を下した。

跳弾について池上さんは「言葉が独り歩きしている。ライフル銃から発射された速度は、等速直線加速運動（※ママ）で一瞬にして獲物に命中します。ピンポン玉のような遅い速度であちこちに飛び跳ねることは決してありません。全国の多くのハンターがそれを理解しているので札幌高裁の判決を批判しているのです」と述べた。

最高裁が重視する「公務性」と「裁量権」

最高裁が弁論を開く背景には、二審判決が「ハンターの公益活動」を十分に考慮しなかったという「考慮不尽（こうりょふじん）」の疑いがあるとみられている。 また、池上さん側は、鳥獣保護管理法38条3項が「建物への危険」と「人への危険」を明確に区別しているにもかかわらず、被告側が当初の処分理由にない「人への危険」を強調し、二審判決もこれを重視したことは「他事考慮（たじこうりょ）」であると主張している。

最高裁が行政の裁量を争う訴訟で弁論を開く場合、控訴審の判決が破棄される確率は「9割5分以上」に達するとの指摘もある。池上さん側は、取り消しから既に7年以上が経過し、本人が高齢であることを踏まえ、破棄差し戻しではなく、最高裁が自ら結論を出す「自判（じはん）」を求めている。

逆転なければクマ駆除に大きな支障の懸念

今回の最高裁における原告弁護団は3人のうち2人は猟師でもあり、一人は行政法に精通する盤石の布陣。各々が義憤に駆られて立ち上がっている。

「クマ被害は国民の重大な関心事です。このような重要な問題について、札幌高裁は『社会通念』と乖離した判断を下しました。これでは、ハンターが安心して公益活動に従事できません。

今、最高裁が果たすべき役割は、公益活動に従事したことなどを十分に考慮し、跳弾の危険ばかりを不当に重視せずに司法審査を行うという確固たる先例を打ち立て、全国のハンターが安心して市民の命や生活を護ることができる社会を実現することです」

昨年9月にはクマ問題への対策として“緊急銃猟制度”が施行されたが、弾丸が岩などに当たって跳ね返る「跳弾（ちょうだん）」の危険性を強調した二審判決のままでは、クマの駆除にも支障をきたしかねず、制度が有名無実化する可能性もある。

北海道猟友会内では「この程度の発砲で銃を取り上げられるなら、怖くて駆除は受けられない」として、自治体の要請を拒否する動きも広がっている。

事案発生の8年前よりもクマ問題が深刻化し、社会の関心も高まる中で、最高裁がどのようなジャッジを下すのか。司法の判断に、全国の注目が集まる。弁護団は、「判決を楽しみにしておいてください」と逆転に自信をみなぎらせた。判決は3月27日、午後3時に言い渡される。