ロックバンド、LUNA SEAが27日、公式サイトを更新。17日に亡くなったドラマーの真矢さんの献花式を3月8日にぴあアリーナMMで開催することを発表した。

発表では「突然の報せに、皆さまも僕たちと同じように、深い衝撃と行き場のない悲しみに打ちひしがれていることと思います」とし、「今はまだ、この現実を受け入れることすら難しい状況かもしれませんが、僕たちはLUNA SEAの鼓動、真矢という唯一無二の存在を愛してくれた皆さまと共に、彼を温かく送り出す場を一日でも早く設けたいと考えました」と説明している。その上で「真矢の魂が安らかに旅立てるよう、メンバーと共に祈っていただけたら幸甚です」と呼びかけている。

真矢さんは20年にステージ4の大腸がんを公表。昨年には脳腫瘍と診断されたが、復帰に向けて療養を重ねていた。

＜発表全文＞

LUNA SEA真矢献花式開催のお知らせ

皆さまへ

LUNA SEAのかけがえのないドラマー真矢が、2026年2月17日18時16分永眠いたしました。

突然の報せに、皆さまも僕たちと同じように、深い衝撃と行き場のない悲しみに打ちひしがれていることと思います。

今はまだ、この現実を受け入れることすら難しい状況かもしれませんが、僕たちはLUNA SEAの鼓動、真矢という唯一無二の存在を愛してくれた皆さまと共に、彼を温かく送り出す場を一日でも早く設けたいと考えました。

来る3月8日(日)、ぴあアリーナMMにて献花式を開催させていただきます。

当日は、一人でも多くの方と共に、真矢へ直接想いを届けてあげることができればと願っています。

真矢の魂が安らかに旅立てるよう、メンバーと共に祈っていただけたら幸甚です。