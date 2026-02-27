あす遂に閉店を迎える、名鉄百貨店。ラストセールは、きょうも大賑わいです。

【写真を見る】閉店前日の名鉄百貨店 買い物客も長年働く従業員も別れを惜しむ…隣の近鉄パッセでも “お別れメッセージ”で壁や床が埋め尽くされる

（松本道弥アナウンサー 2月27日午前10時 名鉄百貨店）

「平日最後の営業日。いまオープンしました。閉店売り尽くしセールも、きょう・あすの後2日間。一気に百貨店の中に入っていきます」

いよいよ明日、その長い歴史に幕を下ろす、名古屋駅の「名鉄百貨店」。閉店セールには、きょうも百貨店の最後を惜しむ人々が。





1954年誕生 東海初のターミナルデパート

（客）「小さい時からデパートに行くなら、名鉄百貨店しかなかったんです。なくなるのは、なんとなく寂しい」「名古屋に来た時は、絶対に名鉄百貨店に来ていたので、すごく寂しい」

名鉄百貨店が開業したのは、終戦から9年後の1954年。東海地方初の「ターミナルデパート」として誕生し、工夫を凝らした催事や物産展で、長年、地元の人々に愛されてきました。

本館地下1階、食料品売り場の和菓子店「両口屋是清」。名鉄百貨店の開業当時から店を構える唯一の店舗です。



（名鉄百貨店本店 両口屋是清 畔柳英恵店長）

「年配のお客さんも多いが、とても優しい方が多いので接客は楽しくできた」

名鉄百貨店限定 両口屋是清の「ナナちゃん千なり」見納め

名古屋を代表する老舗和菓子店の両口屋。名駅周辺に他にも店舗はありますが、ここでしか買えないのが、名鉄のシンボル「ナナちゃん」の焼き印が入った看板商品「ナナちゃん千なり」です。



きょうも開店直後に完売。あすも数量限定で販売されますが、この特別な一品も、閉店とともに見納めとなります。

（両口屋是清 広報 近藤美香さん）

「71年のお付き合いもあるので、とても寂しい思いでいっぱいです。個人的な希望は、名駅でまた皆さんにお菓子を届けられたらいいと思っています」

名鉄パッセもあす閉店

そして、名鉄百貨店の隣にあるもう一つのデパート、近鉄パッセでも…



（松本）

「あす名鉄百貨店とともに閉店する近鉄パッセ。4階の壁や床には、みなさんの思い出やメッセージが書かれています」



ここも、あすで閉店。イベントスペースは、寄せ書きコーナーになっていました。壁にも床にも、別れを惜しむ言葉が並びます。

壁や床に埋め尽くされるメッセージ

（10代）

「高校の体育祭終わった後にプリクラ撮っていて、その思いでがあるので悲しい」

（30代）

「きょうは最後の見納めに来ました。（店は）なくなっちゃうけど、思いが残るのがいいなと」



メッセージボードの設置から、わずか1か月。次々に人が訪れ、この場所にまつわる思い出などを書き込んでいました。