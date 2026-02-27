フィギュアスケート男子の鍵山優真（22）が23日、Instagramを更新。ミラノ・コルティナ五輪の舞台でメダル争いを繰り広げたイリヤ・マリニン（21）との貴重なオフショットを公開し、反響を呼んでいる。

投稿された写真は、リンク上で清々しい笑顔を浮かべる鍵山とマリニンの2ショット。それぞれの胸元には日米の国旗があしらわれており、、がっしりと肩を組んだポーズから互いの健闘を称え合う様子が伝わってくる一枚だ。

鍵山は、「オリンピックの色々な写真」とコメントを添えて、ほかにも三浦璃来（24）と木原龍一（33）ペアとの3ショットや、佐藤駿（22）らとの写真などフィギュア仲間との和気あいあいとしたシーンを投稿した。

【画像】イリヤ・マリニンと肩を組む鍵山優真（画像は鍵山優真のInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「清々しい五輪、感動をありがとうです」「優真くんオリンピックお疲れ様でした」といったねぎらいの声が寄せられた。また、「フィギュアスケーターの国境を超えた絆を感じます」「スポーツマンシップに溢れた選手達、美しい～」といった称賛のコメントも寄せられている。