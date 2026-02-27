「優勝を最低限の目標として」なでしこ長谷川唯が意気軒昂！ ベスト４に終わった前回大会の雪辱を期す【女子アジア杯】
３月４日に女子アジアカップの初戦チャイニーズ・タイペイ戦を控える、なでしこジャパン。キャプテンの長谷川唯が２月27日、オンライン取材に応じ、中国に準決勝でPK戦の末に敗れた前回大会の雪辱を誓った。
最新のFIFA女子ランキングで８位の日本は、今大会の出場チームで最上位。招集された26人のうち、22人が欧米の主要クラブに所属し、戦力的にも申し分ない。
長谷川は、重圧はあるものの、それをはねのけるだけの力が今のチームにはあるという。
「前回大会よりも個人で打開できる選手も多いと思いますし、対人守備の部分でも上回れる選手も多いので、４年前とは違う部分を出していけたらいいかなと思っています。だけど、優勝を最低限の目標として持ってやるべき大会なのかなとは思っています」
なでしこジャパンの14番を中心にチームが目ざすのは「どの相手に対しても自分たちがボールを持って主導権を握って、しっかり自分たちでチャンスを作って勝ち切る」スタイルだ。
「もちろん準決勝、決勝まで進むと、必ずしもそういう展開じゃないこともあると思うので、それはしっかり自分たちの想定に入れながら、劣勢になった時の戦い方は自分たちで考えて、割り切ってやる。勝ちにこだわるっていうところは今大会でやらなきゃいけないと思っています」
並々ならぬ勝利へのこだわりを持つ長谷川が、日本をアジア女王へと導くか。
構成●サッカーダイジェスト編集部
