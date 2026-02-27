27日(金)午前中は晴れ間もありましたが、午後は厚い雲に覆われました。ただ日差しが控えめな割に日中は気温が上がりました。最高気温は、新潟市中央区で13℃、上越市高田で12℃を観測するなど広く4月上旬並みの暖かさになりました。



一方、28日(土)は冷たい雨が降りそうです。



◆28日(土)午前9時の予想天気図

本州付近は低気圧を含む大きな気圧となって、湿った空気が集まりやすくなるでしょう。県内も大気の状態が不安定なり、各地で雨の降る時間がありそうです。



◆28日(土)の天気の移り変わり

朝6時から各地で雨が降り、雨脚が強まるところもあるでしょう。午前は全県的に雨は降りそうです。一方、午後は雨の範囲が狭くなりますが、山沿いほど天気の回復が遅いでしょう。



ただ夜には各地傘いらずの天気で、一部では晴れ間の出るところもありそうです。



そして、3月1日(日)は天気が回復する見込みです。



◆週末の天気・気温

ときおり雲が広がりますが、晴れ間の出る時間が長くなるでしょう。

高い所でも8℃とあまり気温が上がらない見込みです。



先週末のような暖かさはありませんので、日差しに油断をせず風を通しにくい服装を心がけてください。