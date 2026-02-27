Steady＆Co.の冬の名曲「Only Holy Story」をmaeshima soshi×Rin音×セリザワヒナタが再構築！『Newtro』第49弾

■【動画】「『Only Holy Story』 × maeshima soshi feat. Rin音、セリザワヒナタ / Newtro」

日本の名曲を現代の感性で再構築する音楽プロジェクト『Newtro』が、第49弾となる最新作「『Only Holy Story』 × maeshima soshi feat. Rin音、セリザワヒナタ」を公開した。

■MVでは、雪が舞う都市の夜を舞台に、若いふたりの距離感を繊細に描写

原曲「Only Holy Story」は、2000年代初頭の日本の音楽シーンに大きな影響を与えたアーティストが集結して結成されたスペシャルユニット、Steady＆Co.が2001年にリリースした代表曲のひとつ。

冬の夜を舞台に描かれる男女の物語と、温かさと切なさが同居するメロディラインは、2000年代初頭の日本のヒップホップ／R＆Bシーンを象徴する楽曲として、長年にわたり支持を集めてきた。

男女ボーカルが交差する構成や、都会的でありながらどこか親密な空気感は、“冬の名曲”として世代を越えて愛され続けている。

今回のカバーで大切にしたのは、原曲が持つ冬の情景や温度感を損なうことなく、いまの都市の空気のなかで自然に鳴らすこと。

そのアレンジを手掛けたのは、maeshima soshi。原曲の繊細な季節感や物語性を尊重しながら、音像やビートの質感を現代的に整え、過度な刷新ではなく“現在に置き直す”アプローチで再構築。

冬の街を歩くとき、ふとイヤホンから流れていてほしい。そんな距離感を大切にしたサウンドに仕上がっている。

ボーカルには、Rin音とセリザワヒナタを迎え、原曲の男女掛け合い構造を、いまの世代の感覚で再提示。

語りかけるようなフロウと等身大の感情表現を持つRin音の声が、冬の夜に漂うリアルな心情を立体的に描き出し、一方で、透明感と柔らかな余白を併せ持つセリザワヒナタの歌声が、都市の静けさや切なさを繊細にすくい上げる。

そんなふたりの声が交差することで、楽曲に新しい息遣いと現代的な親密さが吹き込まれている。

MVでは、雪が舞う都市の夜を舞台に、観覧車やイルミネーションがきらめく冬の風景のなかで、若いふたりの距離感を繊細に描写。

ネオンと静けさが共存する都市の空気が、楽曲の持つ温度を視覚的に拡張する。“冬の記憶”と“いまの都市感”が交差する映像表現にも注目だ。なお、キービジュアル、MVのイラストはねぎおが手掛けた。

■関連リンク

『Newtro』OFFICIAL YouTube

Newtro OFFICIAL X

https://twitter.com/Newtro_Japan

Newtro OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/newtro_japan/

maeshima soshi OFFICIAL SITE

https://sasakrect.com/creator/maeshima-soshi/

Rin音 OFFICIAL SITE

https://rinne-neonetyankee.com/

セリザワヒナタ OFFICIAL X

https://x.com/hinata_5e

セリザワヒナタ OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/hinata_5e/

セリザワヒナタ OFFICIAL YouTube

■【画像】参加クリエイタービジュアル

■【画像】「Only Holy Story」×Newtro キービジュアル