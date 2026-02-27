Travis Japan、新曲「陰ニモ日向ニモ」ライブ映像公開！北海道公演で披露された圧巻のフルパフォーマンスを収録
Travis Japanが、4月15日に発売するニューシングルのリード楽曲「陰ニモ日向ニモ」のライブパフォーマンス映像を公開した。
■フルサイズでのパフォーマンス披露は北海道公演が初
この映像は、現在開催中のツアー『Travis Japan Concert Tour 2026 ‘s travelers』の北海道公演にて披露されたもの。
サビ部分のダンスはMVなどですでに公開されていたが、フルサイズでのパフォーマンス披露はこの北海道公演が初。当日会場に詰めかけたファンを歓喜させた、その熱狂のステージをぜひ堪能しよう。
「陰ニモ日向ニモ」は、メンバーの七五三掛龍也が出演するテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』の挿入歌で、「表と裏」「白と黒」という逃れられない二面性と、愛ゆえに修羅場をも厭わない強い意志を描いたエモーショナルなナンバー。
静と動が混ざり合った独特な心理状態を、クールかつ高速なビートで表現しており、Travis Japanの大人なセクシーさが際立つ一曲となっている。
4月15日のCDリリースに先駆け、2月16日より先行配信が開始。3月2日付オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング（オリコン調べ：集計期間2026年2月16日～2月22日）にて1位を獲得するなど、大きな話題を呼んでいる。
■リリース情報
2026.02.16 ON SALE
DIGITAL SINGLE「陰ニモ日向ニモ」
2026.04.15 ON SALE
SINGLE「陰ニモ日向ニモ」
■関連リンク
Travis Japan OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/60
https://www.universal-music.co.jp/travisjapan/