株価指数先物【引け後】 6万円乗せを想定した押し目狙いのロング対応 株価指数先物【引け後】 6万円乗せを想定した押し目狙いのロング対応

リンクをコピーする みんなの感想は？



大阪3月限

日経225先物 59100 +250 （+0.42％）

TOPIX先物 3954.5 +67.0 （+1.72％）



日経225先物（3月限）は前日比250円高の5万9100円で取引を終了。寄り付きは5万8510 円と、シカゴ日経平均先物（5万8715円）を下回る形で、売りが先行した。前場中盤にかけて5万8170円まで売られた後は5万8200円～5万8400円辺りで保ち合いを継続。前場終盤にかけてショートカバーとみられる動きにより下落幅を縮め、寄り付き水準を回復した。



ランチタイムでもリバウンド基調が続くなか、後場に入り上へのバイアスを強め、5万8900円台に乗せた。その後は5万8750円～5万8970円辺りで保ち合いを継続。引け間際にレンジを上抜くと、5万9100円まで買われ、本日の高値で取引を終えた。



エヌビディア の下落が嫌気されて、アドバンテスト<6857>［東証P］や東京エレクトロン<8035>［東証P］、ソフトバンクグループ<9984>［東証P］など指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均株価を押し下げるなか、先物市場でショートを誘う動きがみられた。



ただ、前場中盤に5万8170円まで下げた後は底堅さがみられ、前場終盤にかけてショートカバーに向かわせた。後場はロング優勢となって上へのバイアスが強まり、週足のボリンジャーバンドの+2σ（5万8980円）を上回って終えている。



週足の+2σは6万0240円辺りに切り上がってくるため、6万円の大台を射程に入れた展開が意識されてきそうだ。日足では引き続き+1σ（5万8000円）と+2σ（6万0120円）とのレンジでの推移が続くとみられる。指数インパクトの大きい値がさハイテク株が弱いなかで、底堅さがみられることは、ショートを仕掛けにくくさせそうだ。



オプション権利行使価格の5万9000円を挟んだ上下の権利行使価格となる、5万8000円から6万円のレンジを想定。5万8500円処での底堅さが意識されるようだと、週足の+2σを突破してくる可能性もあろう。



短期的にレンジを切り上げてくるなかで、レバレッジ型ETFのヘッジ対応の動きも強まりやすい。再来週には3月物の先物・オプション特別清算指数算出（メジャーSQ）を控えていることもあり、先物主導で大きくトレンドが出てくる展開も意識されてきそうだ。短期的な過熱感からロング解消が入る場面はありそうだが、仕掛け的なショートに対しては、その後のカバー狙いのスタンスで対応したいところである。



NT倍率は先物中心限月で14.94倍に低下した。14.91倍まで下げる場面もみられ、25日移動平均線（14.93倍）、75日線（14.89倍）が支持線として意識される形になった。両線が支持線として機能するかを見極めつつ、NTロングへの転換待ちになりそうだ。



手口面（3月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万2651枚、ソシエテジェネラル証券が7217枚、バークレイズ証券が4458枚、ゴールドマン証券が3081枚、サスケハナ・ホンコンが2240枚、日産証券が1312枚、モルガンMUFG証券が1254枚、JPモルガン証券が1156枚、ビーオブエー証券が1020枚、SBI証券が985枚だった。



TOPIX先物はABNクリアリン証券が2万4121枚、ソシエテジェネラル証券が2万2808枚、バークレイズ証券が1万6632枚、JPモルガン証券が8226枚、モルガンMUFG証券が5058枚、シティグループ証券が4593枚、ゴールドマン証券が4421枚、BNPパリバ証券が3691枚、ビーオブエー証券が2700枚、野村証券が1374枚だった。



株探ニュース

