　27日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比80円高の5万9180円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万8850.27円に対しては329.73円高。出来高は3386枚となっている。

　TOPIX先物期近は3957.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.82ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59180　　　　　 +80　　　　3386
日経225mini 　　　　　　 59185　　　　　 +85　　　 55149
TOPIX先物 　　　　　　　3957.5　　　　　　+3　　　　4914
JPX日経400先物　　　　　 35800　　　　　　+0　　　　 681
グロース指数先物　　　　　 767　　　　　　+0　　　　 298
東証REIT指数先物　　売買不成立

