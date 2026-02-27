日経225先物：27日19時＝80円高、5万9180円
27日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比80円高の5万9180円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万8850.27円に対しては329.73円高。出来高は3386枚となっている。
TOPIX先物期近は3957.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.82ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59180 +80 3386
日経225mini 59185 +85 55149
TOPIX先物 3957.5 +3 4914
JPX日経400先物 35800 +0 681
グロース指数先物 767 +0 298
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
