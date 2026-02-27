佐渡市を拠点とする太鼓芸能集団『鼓童』が胎内市の小学校を訪れ、子どもたちに和太鼓の楽しさを伝えました。



「ドンドン！ドンドン！」



胎内市立中条小学校の5年生に指導したのは、鼓童の宮粼正美さんと米谷友宏さんです。児童らは2026年6月に修学旅行で佐渡を訪れる予定で、一足早く佐渡の文化に触れました。



■小学5年生

「叩くのが気持ち良くて楽しかったです。」

■小学5年生

「叩くのに結構 力がいらなくてびっくりしました。」

■小学5年生

「(佐渡に行くのが)楽しみになった。」



■鼓童 宮崎正美さん

「生の音でみんなと力を合わせてつくることの楽しさを知ってもらえるとうれしいですね。」



28日、胎内市産業文化会館では鼓童メンバーによるワークショップが開かれます。