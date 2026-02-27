“トランジスタグラマー”岸みゆ、“馬鹿かわいい”グラビア ギャップのある小柄×ダイナマイトボディ
#ババババンビの岸みゆが、3月2日発売の水着グラビアムック『BLT MONSTER Round 7』（東京ニュース通信社）の裏表紙を飾る。
【写真】小悪魔的な妖艶な表情を浮かべた岸みゆ
3月28日、東京・恵比寿ザ・ガーデンホールにて開催される「#ババババンビ -FINAL馬鹿騒ぎ-」をもって、約6年間にわたるグループ活動に幕を下ろす。本誌では、グループのコンセプトである“馬鹿かわいい”“馬鹿騒ぎ”をテーマに、岸みゆの魅力を“馬鹿可愛く”切り取りながらも、随所にエモーショナルな要素を散りばめた。はじける笑顔の奥に垣間見える、アンニュイな表情にも注目。新たなステージへと歩み出す直前の岸みゆの“今”を、裏表紙ならではの特別なビジュアルで届ける。
通常版では、ぬいぐるみを優しく抱きしめ、自身も愛らしいうさぎ耳をまとったメルヘンな一枚を採用。無垢さと遊び心が同居する世界観で、彼女のキュートな魅力を存分に引き出している。一方、限定版の裏表紙は一転。赤のワンピース水着姿で佇む岸の背後からシャボン玉が舞い上がり、光と泡が織りなすきらめきの中で、大人びた表情が印象的に浮かび上がる幻想的なカットに仕上がった。対照的な2種のビジュアルはいずれも、岸みゆだからこそ成立する独自の世界観を表現。彼女の振れ幅ある魅力を、これまでにないかたちで提示する裏表紙となっている。
これら以外にも、身長が145センチと小柄ながら、圧倒的破壊力を誇るダイナマイトボディを存分に見せている。
【写真】小悪魔的な妖艶な表情を浮かべた岸みゆ
3月28日、東京・恵比寿ザ・ガーデンホールにて開催される「#ババババンビ -FINAL馬鹿騒ぎ-」をもって、約6年間にわたるグループ活動に幕を下ろす。本誌では、グループのコンセプトである“馬鹿かわいい”“馬鹿騒ぎ”をテーマに、岸みゆの魅力を“馬鹿可愛く”切り取りながらも、随所にエモーショナルな要素を散りばめた。はじける笑顔の奥に垣間見える、アンニュイな表情にも注目。新たなステージへと歩み出す直前の岸みゆの“今”を、裏表紙ならではの特別なビジュアルで届ける。
これら以外にも、身長が145センチと小柄ながら、圧倒的破壊力を誇るダイナマイトボディを存分に見せている。