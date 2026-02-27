先発が予定されていた27日の韓国ロッテ戦（SOKKEN）が雨天で流れたオリックスの九里亜蓮投手（34）がブルペンで熱のこもった投球を見せた。途中からは打者を立たせての60球。今キャンプではナックルを積極的に投げていたが、この日は昨季はほとんど投げていなかったスローカーブも試投。「初球もそうだし、追い込んで不意を突くボールにもなる。いろんな使い方をできれば」と探究心の強さを口にした。

キャンプ初日に350球を投じるなど、今春ブルペンでの投球数は1250に達した。「いろんなことを試しながら、その中で結果と内容ですかね。開幕の日、3月27日にしっかり自分がいいパフォーマンスが出せる状態に持っていきたい」

広島時代の24年以来、2度目の栄誉に向けた意欲をあらためて口にしたオリの鉄腕。昨年つとめた宮城がワールドベースボール・クラシックに参加するため、山下との一騎打ちという様相だが、岸田監督は「（開幕への意欲は）感じます。初日から感じています。シーズンを長い目で見た時に、オリックスにとって何が一番最適なのか、おのおのの役割、チームの役割、意味、チームが全員で勝つためにマネジメントを考えていきたい」との考えを示した。今後の調整を見極めつつ、チームにとってベストの結論を下す。