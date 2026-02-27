熊本のコメ 評価は？

コメ価格は高止まりしていますが、味も気になるところです。去年、全国で収穫されたコメの「食味ランキング」が発表され、熊本県産米の「くまさんの輝き」は、惜しくも「特A」を逃しました。

【写真を見る】熊本のコメは何ランク？「食味ランキング」発表 「特A」「A」「A´」…熊本の4品種は悔しい結果に

コメの「食味ランキング」は、日本穀物検定協会が質の良いコメ作りの推進などを目的に1971年産から始めたもので、現在はコメの見た目や味などを5段階で評価しています。

今回は全国144のコメが審査され、最高評価の「特A」には佐賀県の「さがびより」や大分県の「ひとめぼれ」など全国の43のコメが入りました。

熊本からは、「森のくまさん」（県北）「ヒノヒカリ」（県北）「くまさんの輝き」（県北）「くまさんの輝き」（県南）の四つの品種が対象で、いずれも「特A」は逃しました。

「くまさんの輝き」（県北）「くまさんの輝き」（県南）は次に評価が高い「A」でした。「森のくまさん」（県北）「ヒノヒカリ」（県北）は昨年から評価を落とし「A´」となりました。

高温の影響で

全国的には猛暑の影響などは少なく、評価を上げた品種が多いものの、熊本の県北地域などではコメの成熟期に高温となり、高温耐性の弱い品種が評価を落とす形になったということです。

