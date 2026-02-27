ロックバンド「LUNA SEA」は27日、17日に56歳で亡くなったドラムスの真矢さんの献花式を、3月8日に神奈川のぴあアリーナMMで開催すると発表した。公式サイトが伝えた。

公式サイトは「LUNA SEAのかけがえのないドラマー 真矢が、2026年2月17日 18時16分 永眠いたしました。突然の報せに、皆さまも僕たちと同じように、深い衝撃と行き場のない悲しみに打ちひしがれていることと思います」と改めて報告。

続けて「今はまだ、この現実を受け入れることすら難しい状況かもしれませんが、僕たちはLUNA SEAの鼓動、真矢という唯一無二の存在を愛してくれた皆さまと共に、彼を温かく送り出す場を一日でも早く設けたいと考えました」とし、3月8日にぴあアリーナMMで献花式を開催することを発表した。

そして「当日は、一人でも多くの方と共に、真矢へ直接想いを届けてあげることができればと願っています。真矢の魂が安らかに旅立てるよう、メンバーと共に祈っていただけたら幸甚です」とファンに呼びかけた。

また、3月12日に有明アリーナで開催が予定されていた「LUNATIC X'MAS 2025 -OUR JOURNEY CONTINUES-」についても「“LUNA SEAを絶対に止めないでほしい”という真矢の願いのもと、予定通り開催いたします」とアナウンスした。

2020年にステージ4の大腸がん、昨夏に脳腫瘍と診断され闘病していた真矢さんが17日に死去。メンバーとファンは大きな悲しみに包まれた。メンバー4人は、支えてくれたファンクラブへ23日未明に報告。公式サイトでも「彼が35年以上にわたって刻み続けた魂のビート、そして音楽への深い愛は、これからもLUNA SEAの物語の中で、決して鳴り止むことはありません」と連名でコメントを発表していた。

以下は公式サイトの発表全文。

LUNA SEA真矢 献花式開催のお知らせ

皆さまへ

LUNA SEAのかけがえのないドラマー 真矢が、2026年2月17日 18時16分 永眠いたしました。

突然の報せに、皆さまも僕たちと同じように、深い衝撃と行き場のない悲しみに打ちひしがれていることと思います。

今はまだ、この現実を受け入れることすら難しい状況かもしれませんが、僕たちはLUNA SEAの鼓動、真矢という唯一無二の存在を愛してくれた皆さまと共に、彼を温かく送り出す場を一日でも早く設けたいと考えました。

来る3月8日(日)、ぴあアリーナMMにて献花式を開催させていただきます。

当日は、一人でも多くの方と共に、真矢へ直接想いを届けてあげることができればと願っています。

真矢の魂が安らかに旅立てるよう、メンバーと共に祈っていただけたら幸甚です。

RYUICHI、SUGIZO、INORAN、J ／ LUNA SEA