3·î19Æü³«Ëë¤ÎÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë·§ËÜ¹©¶È¤ÎÁª¼ê¤ä´ÆÆÄ¤¿¤Á¤¬RKK·§ËÜÊüÁ÷¤òË¬Ìä¤·¡¢¹Ã»Ò±à¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ó¥Ð¥Ä½Ð¾ì¤Ï9Ç¯¤Ö¤ê22²óÌÜ¤È¤Ê¤ë·§ËÜ¹©¶È¡£2·î27Æü¤Ï¹»Ä¹¤ä´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¡¢°æÆ£·¼µ©¼ç¾¤È¥¨ー¥¹¤ÎÄéÂçÊåÅê¼ê¤¬RKK¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÅç·½²ð´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤ÊÌîµå¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤ÎÆó¿Í¤Ï¡Ä
·§ËÜ¹©¶È ÄéÂçÊåÅê¼ê¡ÖÁê¼ê¤¬Í½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥×¥ìー¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Áê¼ê¤¬¥ï¥Ã¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ìー¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
――ÌÜÉ¸¤Ï¡©
·§ËÜ¹©¶È °æÆ£·¼µ©¼ç¾¡ÖÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Ç¤¹¡ª¡×
º£Ç¯¤ÎÂç²ñ¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é32¹»¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
3·î6Æü¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»ÃêÁª²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢19Æü¤Ë³«Ëë¤·¤Þ¤¹¡£