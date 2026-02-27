Çã¼ýÀï¡¢ÇØ¸å¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á°µÎÏ¤«¡¡¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥ÈÂ¦¤È¿ÆÌ©
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢Âç¼ê¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥ê¡¼¡ÊWBD¡Ë¤ÎÇã¼ýÁèÃ¥Àï¤Ç¡¢Æ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬Å±Âà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëÀ¯¼£°µÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£ÌîÅÞÌ±¼çÅÞ¤Ë¶á¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¡¦¥¹¥«¥¤¥À¥ó¥¹Â¦¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤È¿ÆÌ©¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¤Î¥Ç¡¼¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¨¥ê¥½¥óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤È´Ø·¸¤¬¶á¤¤¤È¤µ¤ì¤ëITÂç¼ê¥ª¥é¥¯¥ëÁÏ¶È¼Ô¥é¥ê¡¼¡¦¥¨¥ê¥½¥ó²ñÄ¹¤òÉã¿Æ¤Ë»ý¤Ä¡£
¡¡ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥µ¥é¥ó¥É¥¹¶¦Æ±CEO¤Ï²áµî¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤ÇÌ±¼çÅÞ¸õÊä¤ò»Ù»ý¤·¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ë¤â¸¥¶â¤ò¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ì±¼çÅÞÀ¯¸¢¤Ç¹ñÏ¢Âç»È¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿¥¹¡¼¥¶¥ó¡¦¥é¥¤¥¹»á¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¼èÄùÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¥é¥¤¥¹»á¤ò²òÇ¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Áê±þ¤ÎÂå½þ¤òÊ§¤ï¤»¤ë¡×¤È¹¶·â¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»Ô¾ì²ÉÀê¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ø¤Î·üÇ°¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿11½£»ÊË¡Åö¶É¤ÎÆ°¤¤âÆ±¼Ò¤Ø¤Î°µÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£