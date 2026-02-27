ÇðÌÚÍ³µª¡¡¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¸«¤»¤¿¡È½ª»Ï¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡É¤Ë¡Ö·Ý¿Í¤ä¤ó¡×¥Õ¥¡¥ó°ãÏÂ´¶¤â¡¢Î¢¤Ë¸«¤¨¤ë¡È¥¿¥ì¥ó¥È³èÆ°¤Ø¤Îµ¤¹ç¤¤¡É
¡¡2·î26Æü¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï1¥À¥Õ¥ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£º£²ó¤Ï¥²¥¹¥È¤Ë¸µAKB48¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤¬ÅÐ¾ì¡£¤·¤«¤·ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤ÎÇðÌÚ¤Î¸ÀÆ°¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö¿·´ë²è¡¢¿ÍÀ¸¤Î1ÈÖ¤ò¸ì¤ë»ä¤ÎNo.1¥À¥Õ¥ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Ë¤ÏÇðÌÚ¤Î¤Û¤«¡¢½÷Í¥¤Î²ìÍèÀé¹á»Ò¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¡¢Ý¯ºä46¤Î¾®ÅçÆä¼Ó¤Ê¤É¹ë²Ú¤Ê¥¿¥ì¥ó¥È¿Ø¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¼«¿È¤Î¡ÈNo.1¤ÎÀ¨¤¤ÏÃ¡É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÇðÌÚ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈÖÁÈÃæÈ×¡¢MC¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤µ¤ó¤¬¡Ø¿ÍÀ¸1¤Î¥é¥¤¥Ö±é½Ð¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢2014Ç¯¤ËÍò¤¬¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥é¥¤¥Ö¤·¤¿ºÝ¤Î¥Ø¥ê¤ò»È¤Ã¤¿ÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤ò¾Ò²ð¡£Åö»þ¤ÎVTR±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¥ï¥¤¥×¤Ë±Ç¤Ã¤¿ÇðÌÚ¤µ¤ó¤ÏÂç¤¤ÊÌÜ¤È¸ý¤ò³«¤±¤Æ¡¢Î¾¼ê¤ò¾å¤²¤ë¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎVTR¸å¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¥È¡¼¥¯¤Ç¤â¡¢·Ý¿Í¤Î¥Ü¥±¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç¾Ð¤¤¡£¡È¥¢¥Ï¥Ï¡É¤ÈÂç¤¤ÊÀ¼¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤ó¤ÊÂç¤¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Ïº¤ÏÇ¡£X¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÇðÌÚ¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¯À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¤¢¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤Î¶Ã¤Êý·Ý¿Í¤ä¤ó¡Õ
¡ÔÌÌÇò¤¤¥¥ã¥é¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡Õ
¡¡¿È¿¶¤ê¼ê¿¶¤ê¤¬Âç¤¤¤»ÅÁð¤ä¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¶Á¤ÅÏ¤ë¤Û¤É¤Î¾Ð¤¤À¼¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë½Ð¿È¤ÎÇðÌÚ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¥®¥ã¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Á°½Ð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢ÇðÌÚ¤ÎÂç¤¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¡¢Ý¯ºä46¤Î¾®Åç¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Î±é½Ð¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡ØÍÄÃÕ±à¤Î»þ¤ËAKB48¤µ¤ó¡Ê¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ë¡Ù¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÇðÌÚ¤µ¤ó¤ÏÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤Æ¶ÃØ³¡£¡Ø¤è¡¢¤è¤¦¤Á¤¨¤ó¡©¡Ù¤È²¿ÅÙ¤âÂçÀ¼¤ÇÊ¹¤ÊÖ¤·¡¢Ç¯Îð¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÂç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡½ª»Ï¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ÇðÌÚ¡£17Ç¯Ì³¤á¤¿AKB48¤ò2024Ç¯4·î¤ËÂ´¶È¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤Îµ¤¹ç¤¤¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÂ´¶È¸å¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¿·ÈÖÁÈ¡ØFAVE IDOLS¡Áº£¿ä¤·¤¿¤¤ºÇ¶¯¥¢¥¤¥É¥ë¡Á¡Ù¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£17Ç¯´Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÂ©¤¬Ä¹¤¯·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î·Ð¸³ÃÍ¤¬¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤¿¤á¤Î¤ä¤ëµ¤¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ïµ×ËÜ²íÈþ¤µ¤ó¤ä¡¢¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¡È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡ÉÏÈ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Â´¶È¤·¤Æ2Ç¯¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÏÓ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£