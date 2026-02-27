【劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編】 2月27日 上映開始 上映劇場：全国劇場

2月27日より上映開始となった映画「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」について、本編映像と場面カットが公開された。

本作は、「転生したらスライムだった件」の原作者・伏瀬氏による原案＆完全監修で描かれる新たな物語。水竜を守り神と崇める、海底にある国「カイエン国」を舞台に、リムルたちの活躍が描かれる。

公開された本編映像は、「カイエン国」の巫女・ユラとゴブタの絆を感じさせるもの。追手から逃れたふたりが穏やかな時間を過ごす様子を確認できる。

水竜を守り神と崇める、海の底にある国【カイエン国】。その地は、かつて他の種族と地上で暮らしていた人々が平和な地を求めて世界を彷徨い、安寧を求めた末に水竜から与えられた、争いの無い王国。しかし、その平和が永遠に続くことはなかった--。

長き眠りについた水竜に祈りを捧げる巫女・ユラは、水竜を目覚めさせ地上に攻め込もうと目論む者がいることを知り、一族に伝わる“笛”を手に、救いを求めて地上へ向かう。ユラがたどり着いた先は【魔導王朝サリオン】の天帝エルメシアが治めるリゾート島。そこには【魔(テ)国(ン)連邦(ペスト)】の開国祭を終えて、束の間のバカンスを満喫しているリムルたちの姿があった。

エルメシアからの依頼を受けたリムルたちは、ユラを救うため【カイエン国】へ向かうが、海底では既にある陰謀が渦巻いていて…。

水竜の目覚め、そして笛を巡る騒乱の果てに明らかになるユラの秘めた“力”。リムルたちは、迫る脅威から蒼海を守り、

平和を取り戻すことができるのか--。

【『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』本予告】

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会