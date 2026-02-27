掃除機中は気配を消そうとする猫ちゃんの姿が面白くて可愛いと話題です。動画には「精一杯隠れてるね、かわいい～」「可愛いけど、どう見ても丸見え！笑」等のコメントが寄せられ12.7万回以上再生されているようです。

【動画：掃除機をかけている最中、キャットタワーを見ると…猫の可愛すぎる『隠れ方』】

掃除機中は気配ゼロ…？

Instagramアカウント「azu_l_fam」に投稿されたのは、掃除機中は気配を消そうとする猫ちゃんの姿です。飼い主さんが掃除機をかけ始めると、キャットタワーの柱の後ろでじっと息をひそめるという猫ちゃん。

どうやら猫ちゃん自身は細い柱の後ろに隠れているつもりのようです。気配をゼロにしているつもりの猫ちゃんの姿が可愛い投稿となっていました。

静電気と猫ちゃん

猫ちゃん達の面白くて可愛い動画は他にも投稿されているようです。こちらの動画では、人馴れトレーニング中の猫ちゃんにご飯をあげようとする飼い主さんの姿が。

猫ちゃんがご飯を食べようとした瞬間…飼い主さんと猫ちゃんの間に静電気が！猫ちゃんは驚いて飼い主さんの手に猫パンチをしてきたそう。静電気のせいで警戒モードになってしまった猫ちゃんでした。

おもちゃの順番待ち

沢山の猫ちゃんが暮らしている飼い主さん宅。猫ちゃんが沢山いることで見られる可愛い光景も投稿されているようです。こちらの投稿では大人気のえびのおもちゃで遊びたい猫ちゃん達の姿が。

遊んでいる猫ちゃんのそばでじっと順番待ちをしている猫ちゃん達がいたそうです。おもちゃで遊びたいのに全然交代してくれない…と思っていそうな猫ちゃんに思わずクスっと笑ってしまう投稿となっていました。

最初にご紹介した投稿は12.7万回以上再生され「精一杯隠れてるね、かわいい～」「可愛いけど、どう見ても丸見え！笑」等のコメントが寄せられ、隠れているつもりの猫ちゃんに思わず笑ってしまう人が続出していたようでした。

Instagramアカウント「azu_l_fam」では、沢山の個性的な猫ちゃんやわんちゃんとの賑やかで楽しい日々が投稿されています。猫ちゃんだらけの幸せな動画にハマる人が続出しているようです。

写真・動画提供：Instagramアカウント「azu_l_fam」

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。