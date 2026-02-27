お部屋の冒険中、どことなく不安そうな表情を浮かべていた子猫に手を差し伸べてみると…？子猫が広いお部屋をちょこちょこ歩き回る可愛らしい姿が話題となっています。

動画は記事執筆時点で375万回再生を超え、子猫の愛らしさに「癒されます」「語彙力奪われる可愛さ♡♡♡」とのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：悲しげな表情をうかべる子猫に手を差し伸べてみたら…『胸がぎゅっとなる光景』】

お部屋の冒険で不安が募る…

YouTubeアカウント『ねこねこチャンネル（Park cat）』に投稿されたのは、ソファから下りてお部屋の冒険をしている子猫の様子を収めた動画です。

ある日テーブルの下に佇んでいたのは、保護子猫の「ミコ」ちゃん。どことなく悲しげな表情を浮かべていたというミコちゃんは、いつもいるソファから下りて冒険をしている最中、不安になってしまったようです。

差し伸べられた手にはしゃぐミコちゃん

迷子になっているのかもしれない…と思った投稿主のピンクさんが、指先でシャカシャカと音を立てて呼び寄せると、気づいたミコちゃんが駆け寄ってきてくれました。

そして、ミコちゃんにソファの場所を教えようと指で誘導してみたところ、ミコちゃんは遊んでいると思った様子。

ピンクさんの指に狙いを定めて駆け寄ったり、じゃれついてパンチしたりと楽しそうに遊んでくれたといいます。

すっかりご機嫌に

ピンクさんとたくさん遊んだミコちゃんの顔からは、不安そうな雰囲気がすっかりなくなり、ご機嫌そうな表情とキラキラとした瞳になったのでした。

動画には、「生きてるだけで可愛い」「あどけなく無邪気で、何て可愛い仔猫ちゃん ! ! !」「カサカサって音に釣られて突撃してくる姿が可愛くて愛おしいですねぇ～」「よちよち可愛いねぇ」といったコメントが集まりました。

YouTubeアカウント『ねこねこチャンネル（Park cat）』では、現在は優しい里親さんのもとで暮らしているミコちゃんと兄妹猫の「キラ」ちゃんの保護当時の様子から卒業まで、尊さ満載の成長記録を見ることができます。

写真・動画提供：YouTubeアカウント『ねこねこチャンネル（Park cat）』さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。