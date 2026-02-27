『ヤンドク！』第8話 “マブダチ”橋本環奈×内田理央×平祐奈が再集合！
橋本環奈主演のドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系／毎週月曜21時）の第8話（3月2日放送）にて、主人公・田上湖音波（橋本）と城島麗奈（内田理央）、堀田真理愛（平祐奈）がマブダチになっていくきっかけのシーンが登場することが明らかとなった。併せて、場面写真が公開され、3人が撮影後にコメントを寄せた。
【写真】橋本環奈・内田理央・平祐奈演じるヤンキー娘たちが再集合 第8話場面写真ギャラリー
本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（橋本）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく医療エンターテインメント作品。
湖音波と麗奈は、真理愛がバイク事故で亡くなって15年が経った今でも真理愛の誕生日には集まり、献杯することを毎年の恒例行事としていた。2人はお酒を酌み交わしながら、高校の“テッペン”を懸け3人でタイマンを張ろうとしていた当時の思い出話に花を咲かせるのだった。
実はこのシーン、初期段階の構想にはなかったが、第2話で描かれた3人の過去シーンに大きな反響があっただけでなく、撮影当日は橋本×内田×平たちが作り出す雰囲気で現場が大いに盛り上がり、スタッフたちの強い希望により急きょ描かれることに。
橋本も「3人が仲良くなったきっかけを知れるのはうれしい」と語るほどの、キャスト・スタッフの想いが込められたシーンとなっている。
そして、物語は終盤戦に突入。中田啓介（向井理）の過去や病院が隠そうとしている闇が徐々に明らかになり物語が大きく動く中、大友真一（音尾琢真）の人生にスポットライトが当たる？
一部界隈（かいわい）では“ひし形ベスト野郎”というあだ名で呼ばれ、看護師たちが決めた“使えないドクターランキング”では、ぶっちぎりの第1位にランク付けされるなど、湖音波がお台場湾岸医療センターにやってきてから肩身が狭くなっていた大友。ひょんなことから、かねてより恋心を寄せていた麗奈の定期検診を担当することになり、2人の仲が急展開していくことに。
“乙女なまなざし”で大友を見つめる麗奈が描写された場面写真も解禁となったが…ついに大友にモテ期到来か？ 憎めない愛されキャラ・大友の恋の行方も見どころだ。
ドラマ『ヤンドク！』は、フジテレビ系にて毎週月曜21時放送。
橋本、内田、平のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
――まさかのヤンキー娘たち再集合ですが、撮影はいかがでしたか？
一同：再集合うれしいです！
橋本環奈（以下、橋本）：実はこのシーン、最初の段階では台本になかったみたいなんです。あまりにも3人の関係性と雰囲気がよくて、監督をはじめとしたスタッフ全員が（シーンが少ないことを）惜しんだみたいで（笑）。また3人集まって一緒に撮影することができました。
内田理央（以下、内田）：前回の撮影のとき（第2話シーン）、すごく盛り上がったもんね（笑）。
橋本：第8話では、この3人が仲良くなったきっかけが知れるのはすごくいいよね。
平祐奈（以下、平）：まさに青春シーンです！
――この3人の中で一番ヤンキーマインドを持っているのは？
内田：それはやっぱり環奈ちゃんじゃないかな−？（笑）
橋本：私かなー？（笑）。祐奈は全然（ヤンキーマインドが）ない！ 育ちの良さと上品み？がある。
内田：たしかに上品みがある！（笑）
平：そう？（笑）
橋本：だから今回、真理愛を演じていてマジで新鮮！ でもすごいしっくりくる、オールバックカッコイイし、似合ってるよ。
平：ほんと？ うれしい！ 自分でもすごく新鮮な髪型かも！
橋本：だーりお（内田）はね、やっぱり天然だから…ヤンキーみは全然ない（笑）。
内田：そう、私も薄々感じてたの（笑）。
橋本：麗奈としてのヤンキー感はマジでピッタリなんだけどね！ そうするとやっぱり私が一番ヤンキーみあるかも？（笑）。グイグイ行くし！
内田：ハキハキしてるもんね。環奈ちゃんにはリーダー気質がある！
平：そうだね！ （みんなを）引っ張ってくれるし、何事にも一直線だし。
橋本：真っすぐ、（拳を前に突き出して）ドン！って感じ。やっぱりヤンキーマインドを心に宿しちゃってるかも（笑）。
平：頼れる座長です！
【写真】橋本環奈・内田理央・平祐奈演じるヤンキー娘たちが再集合 第8話場面写真ギャラリー
本作は、ヤンキーとして荒くれていた田上湖音波（橋本）が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、医療現場に新しい風を吹き込んでいく医療エンターテインメント作品。
実はこのシーン、初期段階の構想にはなかったが、第2話で描かれた3人の過去シーンに大きな反響があっただけでなく、撮影当日は橋本×内田×平たちが作り出す雰囲気で現場が大いに盛り上がり、スタッフたちの強い希望により急きょ描かれることに。
橋本も「3人が仲良くなったきっかけを知れるのはうれしい」と語るほどの、キャスト・スタッフの想いが込められたシーンとなっている。
そして、物語は終盤戦に突入。中田啓介（向井理）の過去や病院が隠そうとしている闇が徐々に明らかになり物語が大きく動く中、大友真一（音尾琢真）の人生にスポットライトが当たる？
一部界隈（かいわい）では“ひし形ベスト野郎”というあだ名で呼ばれ、看護師たちが決めた“使えないドクターランキング”では、ぶっちぎりの第1位にランク付けされるなど、湖音波がお台場湾岸医療センターにやってきてから肩身が狭くなっていた大友。ひょんなことから、かねてより恋心を寄せていた麗奈の定期検診を担当することになり、2人の仲が急展開していくことに。
“乙女なまなざし”で大友を見つめる麗奈が描写された場面写真も解禁となったが…ついに大友にモテ期到来か？ 憎めない愛されキャラ・大友の恋の行方も見どころだ。
ドラマ『ヤンドク！』は、フジテレビ系にて毎週月曜21時放送。
橋本、内田、平のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
――まさかのヤンキー娘たち再集合ですが、撮影はいかがでしたか？
一同：再集合うれしいです！
橋本環奈（以下、橋本）：実はこのシーン、最初の段階では台本になかったみたいなんです。あまりにも3人の関係性と雰囲気がよくて、監督をはじめとしたスタッフ全員が（シーンが少ないことを）惜しんだみたいで（笑）。また3人集まって一緒に撮影することができました。
内田理央（以下、内田）：前回の撮影のとき（第2話シーン）、すごく盛り上がったもんね（笑）。
橋本：第8話では、この3人が仲良くなったきっかけが知れるのはすごくいいよね。
平祐奈（以下、平）：まさに青春シーンです！
――この3人の中で一番ヤンキーマインドを持っているのは？
内田：それはやっぱり環奈ちゃんじゃないかな−？（笑）
橋本：私かなー？（笑）。祐奈は全然（ヤンキーマインドが）ない！ 育ちの良さと上品み？がある。
内田：たしかに上品みがある！（笑）
平：そう？（笑）
橋本：だから今回、真理愛を演じていてマジで新鮮！ でもすごいしっくりくる、オールバックカッコイイし、似合ってるよ。
平：ほんと？ うれしい！ 自分でもすごく新鮮な髪型かも！
橋本：だーりお（内田）はね、やっぱり天然だから…ヤンキーみは全然ない（笑）。
内田：そう、私も薄々感じてたの（笑）。
橋本：麗奈としてのヤンキー感はマジでピッタリなんだけどね！ そうするとやっぱり私が一番ヤンキーみあるかも？（笑）。グイグイ行くし！
内田：ハキハキしてるもんね。環奈ちゃんにはリーダー気質がある！
平：そうだね！ （みんなを）引っ張ってくれるし、何事にも一直線だし。
橋本：真っすぐ、（拳を前に突き出して）ドン！って感じ。やっぱりヤンキーマインドを心に宿しちゃってるかも（笑）。
平：頼れる座長です！