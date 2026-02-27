クラブの公式Xが鈴木彩艶の写真を公開

イタリア1部パルマに所属する日本代表GK鈴木彩艶は、2月27日予定されている第27節のカリアリ戦で実戦復帰する可能性が報じられている。

そうしたなか、クラブは公式「X」で鈴木がトレーニングする様子を公開。ファンからも「よかった」などのコメントが寄せられている。

昨年11月に行われたACミラン戦に先発した鈴木は、この試合で左手首を負傷。日本に戻って手術とリハビリを行っていた。先月、イタリアに戻ってトレーニングを再開していたが、チームの全体練習にも加わり、実戦への復帰も可能になったようだ。

パルマは公式「X」で「ザイオンがチームトレーニングに復帰！」と万歳の絵文字を付けて、トレーニングしている鈴木の3枚の写真を公開した。

SNS上では「おおっ。トレーニングに復帰か。 彩艶よかった」「ザイオン頑張れ−」「復帰が楽しみ」「おかえりなさい」「復活キター」「早く『これ止めるのヤバい！』って言いたい」「いよいよこの男が戻ってきた」「あとはWCに合わせてコンディション上げて行くのみ」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）