ロックバンド「ＬＵＮＡ ＳＥＡ」が２７日、公式サイトで１７日に亡くなった真矢さん（享年５６）への献花台を３月８日に神奈川・横浜市のぴあアリーナＭＭに設置する発表した。

同バンドは「ＬＵＮＡ ＳＥＡのかけがえのないドラマー真矢が、２０２６年２月１７日１８時１６分永眠いたしました。突然の報せに、皆さまも僕たちと同じように、深い衝撃と行き場のない悲しみに打ちひしがれていることと思います。今はまだ、この現実を受け入れることすら難しい状況かもしれませんが、僕たちはＬＵＮＡ ＳＥＡの鼓動、真矢という唯一無二の存在を愛してくれた皆さまと共に、彼を温かく送り出す場を一日でも早く設けたいと考えました」と報告。「来る３月８日（日）、ぴあアリーナＭＭにて献花式を開催させていただきます。当日は、一人でも多くの方と共に、真矢へ直接想いを届けてあげることができればと願っています」と明かし「真矢の魂が安らかに旅立てるよう、メンバーと共に祈っていただけたら幸甚です」と呼び掛けた。

関係者によると同１２日に有明アリーナで予定しているライブ「ＬＵＮＡＴＩＣ Ｘ’ＭＡＳ ２０２５‐ＯＵＲ ＪＯＵＲＮＥＹ ＣＯＮＴＩＮＵＥＳ‐」の前での設置にこだわっていたといい「真矢さんが生前にメンバーへ伝えていた『ＬＵＮＡ ＳＥＡを絶対に止めないでほしい』という思いを受け継ぎ、１２日のライブをファンも含めて心の整理をつけた状態で迎えるためにも急ピッチで準備を進めたそうです」と説明。会場やスタッフなどを調整し、真矢さんをしのぶ機会を作った。