『さよならララ』7月放送開始 PV解禁で追加キャストに深見梨加＆村瀬歩
オリジナルアニメ―ション『さよならララ』が2026年7月に放送されることが決定した。あわせてメインPVが公開され、追加キャストとして異端の魔女・グレイスを深見梨加、少年・ルカを村瀬歩が演じる。
【動画】めっちゃ気になる！公開された『さよならララ』PV
解禁されたPVでは、200年の時を経て現代の滋賀に蘇った人魚姫・ララ（CV：菱川花菜）が、女子高生・大津茉里（CV：川石奈奈）と出会い、共に歩み出す姿が描かれている。
映像は、「茉里って変ね」（ララ）「あんたも変な人魚やろ」（茉里）と、ララと茉里のどこか噛み合わない、けれど温かい日常の会話から始まる。そんな軽妙なやり取りの裏側で、物語は200年の時を遡り、「わからないの……。本当に人間って醜い生き物なの？」というララの葛藤と、異端の魔女・グレイスから授かった禁断の薬。「本当の愛を見つけたい」と切なく願うララの前に現れたのはかつて愛した王子の面影がある少年・ルカ。現代の滋賀を舞台に、新たな波乱を予感させる映像となっている。
・イントロダクション
昔々あるところに、ララという人魚のプリンセスがおりました。
海の王である父と、姉たちに愛されて、すくすくと育ちました。
ある日、ララは地上に生きる人間の王子に恋をしてしまいます。
それは人魚たちの世界では許されぬ、禁じられた恋でした。
それでもララは地上へ旅立ちます。
魔女グレイスにもらった薬を飲み、人間の姿になったのです。
しかしそれは、”本当の愛”を見つけなければ、
泡となって消えてしまう禁忌の薬でした。
人魚のプリンセスでありながら、人間との愛を望んだララ。
けれど…その願いは叶わず、泡となって海へ消えてしまうのでした。
それから200年。
長い時を経て、人魚姫ララは琵琶湖に蘇る。
今度こそ“本当の愛”を見つけるために…
・作品概要
『さよならララ』は、『メイドインアビス』、『わたしの幸せな結婚』、『盾の勇者の成り上がり』、『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』など、多数の人気アニメを手掛けるスタジオ「キネマシトラス」の設立15周年記念作品として発表されたオリジナルTVアニメ―ション。童話『人魚姫』を題材としており、200年後に琵琶湖に蘇った人魚姫ララの物語が展開される。監督を務める小出卓史は滋賀県出身であり、本作品が初監督作品となる。
・スタッフ
監督：小出卓史
シリーズ構成：川原杏奈
キャラクターデザイン：谷紫織
音楽：yuma yamaguchi
原作・アニメーション制作：キネマシトラス
・キャスト
ララ：菱川花菜
大津茉里：川石奈奈
グレイス：深見梨加
ルカ：村瀬歩
