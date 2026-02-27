蒼戸虹子、不定期刊行フォトブックシリーズの最新作に登場 高橋一生主演『脛擦りの森』に出演
2019年に創刊号『pegasus01 古川琴音×松岡一哲』でスタートした「pegasus」シリーズ。その最新刊となる『pegasus03 蒼戸虹子×松岡一哲』が4月初旬（予定）に発売される。本作では、写真家・松岡一哲が、注目の新鋭俳優・蒼戸虹子を沖縄を舞台に1冊まるごと撮り下ろした。
【画像】「ひと夏の記録」をテーマに撮影された『pegasus03 蒼戸虹子×松岡一哲』
「pegasus」は1人の写真家が1人の被写体を1冊まるごと撮り下ろす不定期刊行フォトブックシリーズ。今回はまだ夏の気配が残る10月の沖縄で蒼戸を松岡一哲が撮影。「ひと夏の記録」をテーマに成長著しい年代の今しか見ることのできない姿を切り取った。沖縄の海や街並みといった美しい情景に呼応する少女のきらめきが詰まった一冊になっている。
■プロフィール
蒼戸虹子（あおと・にこ）。俳優。2009年1月31日生まれ。身長165センチ。出身地、ハワイ。特技、ギター。TBS系ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』で連続ドラマ初出演を果たすなど今後の活躍が期待される。主要キャストを務める映画『白の花実』が現在公開中。最新作は4月10日から公開予定の映画『脛擦りの森』。
