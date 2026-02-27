J1¿å¸Í¡¢Æá²Ñ»Ô¤òËÜµòÃÏ¤Ë¡¡¾º³Ê¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¼ýÍÆ¿ô¤¬Áý²Ã
¡¡°ñ¾ë¸©¤È¥µ¥Ã¥«¡¼J1¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤¬27Æü¡¢¸©Ä£¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢8·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ë2026¡Á27Ç¯¥·¡¼¥º¥ó°Ê¹ß¤Î¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¡¢Æ±¸©Æá²Ñ»Ô¤Î¿å¸Í¿®ÍÑ¶â¸Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£J¥ê¡¼¥°¤Ø¤Î¿½ÀÁ¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡¿å¸Í¤ÏºòÇ¯11·î¡¢J2¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢½é¾º³Ê¤·¤¿¡£ËÜµòÃÏ¥±¡¼¥º¥Ç¥ó¥¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿å¸Í¡Ê¿å¸Í»Ô¡Ë¤Î¼ýÍÆ¿Í¿ô¤Ï1Ëü2Àé¿Í¡£J1¤Ç¤Ï1Ëü5Àé¿Í°Ê¾å¤¬Æþ¾ì²ÄÇ½¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¶¨µÄ¤ÎËö¡¢Ìó1Ëü7Àé¿Í¤¬¼ýÍÆ¤Ç¤¤ë¿·µòÅÀ¤Ë·è¤á¤¿¡£
¡¡º£¸åJ¥ê¡¼¥°¤Ë¿½ÀÁ¤·¡¢4·î¤«¤é»ÜÀßÀßÈ÷¤ÎÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤ë¸«¹þ¤ß¡£É¬Í×¤Ê²þ½¤Èñ¤Ï¿å¸ÍÂ¦¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¡£