NTTドコモは、2026年3月に実施する「d払い」、「dポイント」関連の各種キャンペーンを発表した。

ENEOSで最大1万ポイントプレゼント

2月23日～3月31日の期間中、ENEOSで対象のユーザーが合計でdポイントを3ポイント以上ためると、抽選で最大1万ポイントが進呈される。

特典と当選本数は、1等の1万ポイントが100名、2等の1000ポイントが1000名、3等の100ポイントが1万名に当たる。

対象者は、はじめてのユーザーもしくは2025年12月1日以降にENEOSでdポイントをためていないユーザー。キャンペーンエントリーが必要。抽選・当選は1人1回まで。

ファミリーマートで最大1000ポイントプレゼント

3月1日～31日の期間中、東北・北海道地方のファミリーマート対象店舗でdポイントカードを提示して1ポイント以上ためると、抽選で1万名に最大で1000ポイントがプレゼントされる。

特典と当選本数は、1等の1000ポイントが100名、2等の100ポイントが9900名。

また、はじめてのユーザーもしくは2025年12月1日以降にファミリーマートでdポイントをためていないユーザーは当選確率が100倍となる。キャンペーンエントリーが必要。

アダストリアで1000ポイントプレゼント

3月17日～3月30日の期間中、and STの実店舗とWEBストアで200円以上の買い物をし、dポイントを1ポイント以上ためると、抽選で1000名に1000ポイントがプレゼントされる。

なお、and ST会員IDと「dアカウント」を連携する必要がある。エントリーは不要。

エディオンでdポイント最大20倍還元

期間中、エディオンネットショップ上で「dアカウント」ログインの上、対象商品を購入すると、最大20倍分のdポイントがプレゼントされる。期間は第1弾が2月20日～3月1日、第2弾が3月3日～15日、第3弾が3月17日～3月31日まで。

島忠×d払い 200万ポイント山分けキャンペーン

3月1日～31日の期間中、島忠・ホームズで1回5000円以上をd払いで支払うと、dポイント200万ポイントが山分けでプレゼントされる。

進呈上限は1000ポイント、1会計1口で上限はなし。キャンペーンエントリーが必要。