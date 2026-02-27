減少する高価な専用ビデオカメラのニーズ

2026年2月26日（木）〜3月1日（日）にパシフィコ横浜（横浜市西区）で開催されている写真・映像の総合展示会「CP+ 2026」では、映画撮影などプロフェッショナルな映像製作に対応できる高品質のビデオカメラが出展され、話題となっています。

【写真】個人でも手が届く「プロ仕様」のシネマカメラ 詳細を見る

近年、スマートフォンに搭載されたカメラ機能の進歩や、ミラーレス一眼のビデオ撮影機能の普及によって、高価な専用ビデオカメラのニーズは少なくなっています。しかし、その一方で映画撮影やミュージックビデオ、プロモーション動画などの撮影では、高品質なシネマカメラが必要とされています。

従来のシネマカメラは、本体価格だけでも数百万円以上し、さらに専用の大容量ストレージやモニター、バッテリーシステムを組み合わせる必要があり、個人で利用するには手に余るカメラでした。

しかし、近年はシネマカメラに劣らない機能を持った低価格なカメラが販売されており、高品質の映像撮影が、個人や小規模プロダクションでもできるようになりつつあります。

今回、「CP+ 2026」に出展された新製品の中から、そんな高品質カメラであるソニーの「FX2」とニコンの「ZR」を紹介していきましょう。

個人でも手軽に本格的な映像が撮れる

ソニーの「FX2」は映像製作にフォーカスした「シネマライン」ブランドの最新カメラです。フルフレームセンサーによる7Kオーバーサンプリングからの4K映像収録によって、圧倒的な解像感と階調を両立させています。加えて、ミラーレス一眼のようなコンパクトなボディーに、AIプロセッシングや高精度AF機能が実装されているため、個人での手軽な撮影スタイルを実現しています。



ニコンブースに展示されている「ZR」（布留川 司撮影）



また、シネマカメラのフラッグシップであり、映画撮影で主力機として使われているVENICE/VENICE 2とカラーサイエンス（S-Cinetone/S-Log3）が共通のため、シネマ映像製作におけるワークフローを個人や小規模プロダクションでも行えます。

ニコンの新作シネマカメラ「ZR」の注目ポイントは、2023年に同社が子会社化したアメリカのシネマカメラメーカー「レッド・デジタル・シネマカメラ・カンパニー」の技術や設計思想を取り込んだ、初めてのニコン製品であることです。

K RAW（12bit）動画をカメラ内部で記録可能となり、映画撮影では定番となっているレッド社のR3D（RED RAW）形式での撮影に加え、カラーグレーディングなども製作ワークフローで行えます。

先述の通り、最近は映像撮影機能付きカメラの普及によって、誰でも映像が撮れるようになりましたが、同時に映像を写真のように作品として作り込むクリエイターや個人も増えてきています。そんなクリエイター欲求を満たすカメラとして、このような個人レベルでも運用できるシネマカメラは、もっと注目されるかもしれません。