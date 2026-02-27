福山市立動物園のアムールヒョウが愛媛県の動物園に移ることになり、壮行会には別れを惜しんで多くの人が訪れました。



モフモフした足。そしてつややかな体。

福山市立動物園で飼育されているアムールヒョウの「ラム」。6歳の女の子です。



ツヤツヤと光る毛づや。そして、優雅なたたずまいで人気があります。

しかし、ランチタイムは迫力満点。大好物の生肉を一皿ペロリと平らげました。





アムールヒョウは、森林伐採や密猟の影響で絶滅危惧種に指定されています。2020年にやってきましたが、種の保存や管理計画により愛媛県の「とべ動物園」に移ることになりました。■飼育員「増やしていくことと、アムールヒョウは絶滅の恐れが高い動物として存在を知ってほしい」この日、お別れを知っているかのようにラムはじっと、飼育員をみつめていました。そして、最後の公開となった22日。ラムとの別れを惜しんで多くの人が訪れました。■子ども「ラムちゃん バイバイ」壮行会では、大好物の生肉でつくったケーキがプレゼントされました。■来園者「愛媛に行けば会えるのでまた会いに行きたいと思います」■飼育員 菅里美さん「人になつきやすい子だったので寂しくなりますが、愛媛でも活躍してくれると思うので元気でいてね」ラムは24日に福山を旅立ち無事、愛媛に到着したそうです。今後はお婿さん探し、そして赤ちゃんの誕生が期待されています。【2026年2月27日放送】