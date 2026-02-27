アムールヒョウの「ラム」お引っ越し 広島から愛媛へお婿さん探しへ
福山市立動物園のアムールヒョウが愛媛県の動物園に移ることになり、壮行会には別れを惜しんで多くの人が訪れました。
モフモフした足。そしてつややかな体。
福山市立動物園で飼育されているアムールヒョウの「ラム」。6歳の女の子です。
ツヤツヤと光る毛づや。そして、優雅なたたずまいで人気があります。
しかし、ランチタイムは迫力満点。大好物の生肉を一皿ペロリと平らげました。
2020年にやってきましたが、種の保存や管理計画により愛媛県の「とべ動物園」に移ることになりました。
■飼育員
「増やしていくことと、アムールヒョウは絶滅の恐れが高い動物として存在を知ってほしい」
この日、お別れを知っているかのようにラムはじっと、飼育員をみつめていました。
そして、最後の公開となった22日。ラムとの別れを惜しんで多くの人が訪れました。
■子ども
「ラムちゃん バイバイ」
壮行会では、大好物の生肉でつくったケーキがプレゼントされました。
■来園者
「愛媛に行けば会えるのでまた会いに行きたいと思います」
■飼育員 菅里美さん
「人になつきやすい子だったので寂しくなりますが、愛媛でも活躍してくれると思うので元気でいてね」
ラムは24日に福山を旅立ち無事、愛媛に到着したそうです。
今後はお婿さん探し、そして赤ちゃんの誕生が期待されています。
【2026年2月27日放送】