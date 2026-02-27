土曜は雨で空気ヒンヤリ、寒暖差で体調くずさないように【これからの天気(2月27日18時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
28日(土)は、雨で空気がヒンヤリしそうです。
◆警報・注意報
現在、雪が残る地域にナダレ注意報が発表されています。
◆2月28日(土)天気
・上越地方
昼過ぎにかけて各地で冷たい雨が降るでしょう。
午後は次第に雨の範囲が狭くなりますが、山沿いでは夕方まで傘が必要なところがありそうです。
・中越地方
沿岸部は午前中、山沿いは昼過ぎにかけて雨が降りやすいでしょう。
最高気温は7～9℃の予想で、今日より4℃前後低くなりそうです。
・長岡市と三条市周辺
午前中が雨のピークで、雨脚が強まるところがあるでしょう。
ただ、日中いっぱいは所々でにわか雨がありそうです。
・下越：新潟市周辺と佐渡
朝のうちは広く雨が降るでしょう。
その後も、昼ごろまでは雨雲が残るところがありそうです。
午後は晴れ間の出る時間もありますが、次第に風が強まるでしょう。
・下越：村上市から聖籠町
午前中は、強弱を繰り返しながら雨が降り続く見込みです。
午後は天気が回復するところもありますが、あまり気温は上がらないでしょう。
◆風と波
下越と佐渡で次第に風がやや強く吹くでしょう。
波の高さは、上・中越でのち1.5m、下越・佐渡でのち2mの予想です。
◆週間予報
3月1日(日)と2日(月)は日差しが届きますが、日中も気温があまり上がらず空気がヒンヤリするでしょう。
3日(火)と4日(水)は各地で冷たい雨が降り、5日(木)もスッキリしない天気が続きそうです。
◆28日(土)の北信越の天気
北陸3県は、午前を中心に広く雨が降るでしょう。
長野県は晴れ間の出るところもありますが、北部と中部ではにわか雨やにわか雪がありそうです。
28日(土)は、午前を中心に冷たい雨が降りそうです。寒暖差で体調をくずさないようにお気をつけください。
