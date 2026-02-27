これからの気象情報です。

28日(土)は、雨で空気がヒンヤリしそうです。



◆警報・注意報

現在、雪が残る地域にナダレ注意報が発表されています。



◆2月28日(土)天気

・上越地方

昼過ぎにかけて各地で冷たい雨が降るでしょう。

午後は次第に雨の範囲が狭くなりますが、山沿いでは夕方まで傘が必要なところがありそうです。



・中越地方

沿岸部は午前中、山沿いは昼過ぎにかけて雨が降りやすいでしょう。

最高気温は7～9℃の予想で、今日より4℃前後低くなりそうです。



・長岡市と三条市周辺

午前中が雨のピークで、雨脚が強まるところがあるでしょう。

ただ、日中いっぱいは所々でにわか雨がありそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

朝のうちは広く雨が降るでしょう。

その後も、昼ごろまでは雨雲が残るところがありそうです。

午後は晴れ間の出る時間もありますが、次第に風が強まるでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

午前中は、強弱を繰り返しながら雨が降り続く見込みです。

午後は天気が回復するところもありますが、あまり気温は上がらないでしょう。



◆風と波

下越と佐渡で次第に風がやや強く吹くでしょう。

波の高さは、上・中越でのち1.5m、下越・佐渡でのち2mの予想です。



◆週間予報

3月1日(日)と2日(月)は日差しが届きますが、日中も気温があまり上がらず空気がヒンヤリするでしょう。

3日(火)と4日(水)は各地で冷たい雨が降り、5日(木)もスッキリしない天気が続きそうです。



◆28日(土)の北信越の天気

北陸3県は、午前を中心に広く雨が降るでしょう。

長野県は晴れ間の出るところもありますが、北部と中部ではにわか雨やにわか雪がありそうです。



28日(土)は、午前を中心に冷たい雨が降りそうです。寒暖差で体調をくずさないようにお気をつけください。