Ç½ÅÐ¡¦¼·Èø¤Î¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤¬½¸·ë¡ª¡¡Á´15ÉÊ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ö¼¡À¤Âå¤Î¤ªÅÚ»º¡×¤È¤Ï¡©
ÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿·¤¿¤ÊÅÚ»ºÊª¤ÇÈ¯¿®¤·¤è¤¦¤È¡¢27Æü¡¢15¤Îü¥¤ª¤ß¤ä¤²ü¥¤ÎÃæ¤«¤é¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÁª¤Ö¿³ºº²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤Î³¤¤Ç¤È¤ì¤¿¥«¥¤ò»È¤Ã¤¿ñ»Ò¤ä¡¢ÀÄÇðº×¤ÇÎý¤êÊâ¤¯¤Ç¤«»³¤ÎÌæ¾Ï¤òµ¤·¤¿²Û»Ò¤Ê¤É¼·Èø»Ô¤Î¿·¤·¤¤¤ª¤ß¤ä¤²¡£
ÃÏ¿Ì¤«¤é¤ÎÉü¶½¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÐÀî¸©¼·Èø»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤è¤¦¤È½é¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤ª¤ß¤ä¤²¤Î³«È¯ÉôÌç¤Ë¤Ï»ÔÆâ³°¤«¤é40¤Î»ö¶È¼Ô¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
27Æü¤ÏºÇ½ª¿³ºº¤Ë»Ä¤Ã¤¿15¤Î¤ª¤ß¤ä¤²¤¬¿³ºº¤µ¤ì¡¢Ë²³Ø±à¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÏÂ²Û»ÒÅ¹¤È1Ç¯°Ê¾å¤«¤±¤Æ³«È¯¤·¤¿Fucco¡ÊÊ¡Íè¡Ë¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ë²³Ø±à¹âÅù³Ø¹»1Ç¯¡¦¿·ÅÄ¼ùÎ¤¤µ¤ó¡Ö¤Þ¤µ¤«¼õ¾Þ¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼·Èø»ÔÆâ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤ÆÀÐÀî¸©¤â¤½¤ì¤âÄ¶¤¨¤ÆÆüËÜÃæ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼õ¾Þ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï»Ô¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤ÇPR¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
