◆オープン戦▽国学院大５―５ＮＴＴ東日本＝９回引き分け（２７日・国学院大グラウンド）

東都大学リーグ・国学院大の期待の新２年生外野手・大谷汰一（天理）が「６番・中堅」で先発出場し、４回の第２打席で豪快な右越え弾を放った。

０―２の４回１死一塁。ＮＴＴ東日本の好投手・寺嶋大希が投じた内角高めの直球をフルスイングすると、打った瞬間にそれと分かる力強い打球が相手右翼手のはるか頭上へ飛んでいった。１８５センチ、９０キロと恵まれた身体を持つ若き強打者は「詰まり気味でしたが、行ったかなと思いました」と笑顔を見せた。

１年春からリーグ戦に出場したが、１年間の通算成績は３９打数６安打２打点で、打率１割５分４厘の数字に終わった。「打席でしっかり振ることができていなかった」との反省から、オフは徹底的にバットを振り込んだ。「大学生投手の強い球に負けないスイングを身に付けようと練習しました。その証明ができたかなと思います」。２年目でのレギュラー定着へ向けて強烈なアピールとなった。

大柄な左打者で、５０メートル６秒１の俊足。遠投１１０メートルと肩も強い。高校時代から、同姓の大谷翔平（ドジャース）と重ねて見られることが多かったという。「足元にも及びません」とはにかみつつも「長打力があって走れる選手になりたい」と大谷。鳥山泰孝監督（５０）は「スケールの大きな選手に育ってほしい」と期待を隠さなかった。