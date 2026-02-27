ＩＭＰ．の佐藤新が、ＨＢＣテレビ「今日ドキッ！」の人気企画「ベタな旅人 トラベター」に出演。冬の富良野観光を満喫し、雪原の白さにも引けを取らない“絶対的センター”としての圧倒的なキラキラ感を放った。

舞台は、盆地特有のふわふわで柔らかいパウダースノーを求めて、海外からも多くの観光客が集まる冬の富良野。まず訪れたのは、新富良野プリンスホテル敷地内の「ＦＵＲＡＮＯスノーランド」だ。

ここで体験したのは、広い雪原をさっそうと駆け抜ける人気アクティビティ「スノーバナナボート」。同行した松尾香奈アナウンサーから「ただ乗るだけではなくて、できるだけカッコよく乗りこなしていただきたい」と高いハードルを課されると、佐藤は「カッコよく！？わかりました。まかせてください」と自信満々に快諾。いざスタートすると、雪煙を上げながら「気持ちいいなぁ。君は僕だけのモノ…」「さぁ！僕と一緒に乗ろう。一生そばにいるからね」と、カメラ目線で次々と甘いセリフを連発する“アイドル全開”のパフォーマンスを披露した。

全力で期待に応えた佐藤は、終了後に「人生最大級にさわやかに乗ったつもりですけどね。本当に楽しい時間でした！」と満面の笑みで手応え。王道アイドルの貫禄を見せつけ、視聴者の心をがっちりとつかんだようだ。