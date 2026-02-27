公正取引委員会は２７日、中小企業が持つ知的財産権やノウハウ、データについて、発注企業が不当な要求をしていないかなどを調べた実態調査の報告書案を公表した。

知財などを保有する企業約３８００社のうち、発注企業からノウハウやデータの開示を強要された企業は延べ約６６０社に上り、知財の無償譲渡などを強制された企業も約２５０社あった。

公取委はこうした行為が優越的地位の乱用として独占禁止法に違反する恐れがあるとして、今後、指針を策定して是正を求める。

報告書案によると、「発注企業から納得できない取引条件を受け入れた経験がある」と回答した企業は約６００社に上った。受け入れた理由については「断った場合、今後の取引に影響があると判断した」との回答が多かった。

ノウハウやデータの開示では、「原価低減への協力などを理由に、開示を求められた」「見積もりの段階で提供を求められ、取引先に流用された」といった回答が目立った。知財の無償譲渡などについては「成果物などの権利はすべて無償で取引先に帰属するとの契約を結ばされた」と答えた企業が多かった。

公取委は経済産業省と連携して指針を策定し、こうした行為を未然に防止することで、中小企業の成長を後押しし、賃上げしやすい環境を整える考えだ。