¡Ú»ùÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ»ùÅç¥¥ó¥°¥«¥Ã¥×¡Û»³¸ýÃ£Ìé £Çµ½é£Ö¤Øµ¤¹ç¡ÖÃÏ¸µ¿åÌÌ¤Ç¾þ¤ì¤¿¤éºÇ¹â¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥µ¡¼¤Î»³¸ýÃ£Ìé¡Ê£³£¹¡á²¬»³¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò´ØÀ¾»Ù¼Ò¤òË¬¤ì¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹»ùÅç¤Ç£³·î£²Æü¤«¤é£·Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£Çµ¡Ö»ùÅç¥¥ó¥°¥«¥Ã¥×³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤Ë¸þ¤±¡¢°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤Î¹¾¸ÍÀî£Ç£É£·£°¼þÇ¯µÇ°¤ÏÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ÎÉÔ´°Áö¼º³Ê¡ÊÁª¼êÀÕÇ¤³°¤â¤¢¤êÍ½ÁªÇÔÂà¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ä´»Ò¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ø¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë¡£
¡¡¿·¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Î¥¥ó¥°¥«¥Ã¥×¤ÏºòÇ¯¤Î¾Þ¶â²¦¡¦¶ÍÀ¸½çÊ¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃÏ¸µ¥¨¡¼¥¹¡¦³ý¸¶Íªµª¡¢£±·î¤ÎÆôºê£Â£Â£Ã¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤òÀ©¤·¤¿Ëö±ÊÏÂÌé¡¢ÃÓÅÄ¹ÀÆó¡¢À¾»³µ®¹À¡¢¾¾°æÈË¤Ê¤É¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¡£»³¸ý¤Ï¡Ö´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÃÏ¸µ¿åÌÌ¤Ç£Çµ½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ì¤¿¤é¡¢ºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¼¤Ò¡¢ËÜ¾ì¤ËÍè¤ÆÀ¼±ç¤ÇËÍ¤ËÎÏ¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£