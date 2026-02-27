【お天気どうなる】日付け変わる頃から28日朝まで雨 1・2日は晴れるもその後は再び雨に
吉道 さゆり キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。
小野 和久 気象予報士：
天気のポイントです。
小野：
きょう27日夜、日付けが変わる頃から、あす28日朝まで雨です。あさって1日から2日・月曜日は晴れますが、3日・4日は再び雨が降るでしょう。
28日の予想天気図です。
小野：
広い範囲で見ると、西高東低の冬型の気圧配置です。一時的ですが冬型ですので、石川県内は北寄りの冷たい風が吹くでしょう。
小野：
雨の範囲が次第に近づいて来ますが、強い降り方にはならない見込みです。朝には能登地方から止みますが、北寄りの風が吹くため、あす28日の日中は寒く感じるでしょう。
気象台の週間予報です。
小野：
1日・日曜日は晴れて、春らしい3月スタートでしょう。2日・月曜日も晴れますが、3日・火曜日は雨脚の強まる可能性があります。5日・木曜日、6日・金曜日は晴れ間が戻るでしょう。気温は平年より少し高いでしょう。
吉道：
春らしく、天気が周期的に変わりますね。
小野
ただ、3月はまだ、寒の戻りがあると思われます。皆さん、お気を付けください。