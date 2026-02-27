吉道 さゆり キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

天気のポイントです。

小野：

きょう27日夜、日付けが変わる頃から、あす28日朝まで雨です。あさって1日から2日・月曜日は晴れますが、3日・4日は再び雨が降るでしょう。



28日の予想天気図です。

小野：

広い範囲で見ると、西高東低の冬型の気圧配置です。一時的ですが冬型ですので、石川県内は北寄りの冷たい風が吹くでしょう。





雨雲の予想です。

小野：

雨の範囲が次第に近づいて来ますが、強い降り方にはならない見込みです。朝には能登地方から止みますが、北寄りの風が吹くため、あす28日の日中は寒く感じるでしょう。



気象台の週間予報です。

小野：

1日・日曜日は晴れて、春らしい3月スタートでしょう。2日・月曜日も晴れますが、3日・火曜日は雨脚の強まる可能性があります。5日・木曜日、6日・金曜日は晴れ間が戻るでしょう。気温は平年より少し高いでしょう。



吉道：

春らしく、天気が周期的に変わりますね。



小野

ただ、3月はまだ、寒の戻りがあると思われます。皆さん、お気を付けください。

