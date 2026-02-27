格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ ＬＡＮＤＭＡＲＫ１３」（４月１２日、マリンメッセ福岡）でＲＩＺＩＮフェザー級王者のラジャブアリ・シェイドゥラエフ（２５＝キルギス）に久保優太（３８）が挑戦することが２７日、発表になった。

久保は２４年大みそか大会でシェイドゥラエフと対戦。鉄ついを浴び、血まみれにされる凄惨（せいさん）な試合展開で、２ラウンドＴＫＯ負けを喫している。昨年夏の参議院議員選挙に比例選挙で出馬したが落選。同年大みそかにカルシャガ・ダウトベック（カザフスタン）を相手に再起戦に臨んだが、久保の左手の指がダウトベックの右目に入るアイポークのアクシデントが発生。ドクターストップでノーコンテストとなっていた。

ＲＩＺＩＮの公式ユーチューブ番組「榊原社長に呼び出されました」に久保が登場。ビデオメッセージでシェイドゥラエフに「正直なところ、自分と戦うのはかわいそうです。絞め技かトライアングルで早期フィニッシュします」と同情を寄せられてしまった。

久保は「（試合後の）１月１日は車いすを押されていたので最悪な正月だった。あれだけボロボロに格闘技人生否定されたので、くやしくて練習しまくった」とこれまでを回顧。「あの試合でいくつかミスを犯していた。シェイドゥラエフも強くなっていると思うが、ぼくも強くなっている」と断言。「同じ展開にはならない。自信しかない」と力強く大リベンジを宣言した。