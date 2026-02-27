エキセントリックな美大生や天才漫画家、正義感の強い警官や商才に恵まれた浪人など、幅広い役柄を自然体の演技で表現してきた俳優・向井理。芸能界デビュー20周年となる今年も、1月期から「ヤンドク！」「マトリと狂犬」などのドラマで活躍しており、その勢いはとどまることを知らない。

「神の舌を持つ男」の朝永蘭丸や「婚活探偵」の黒崎竜司に代表されるように、イケメンだけどどこかコミカルな人物もぴったりとハマる向井。そんな彼の真骨頂とも呼べる名演を楽しめる映画が「パリピ孔明 THE MOVIE」だ。

「パリピ孔明 THE MOVIE」向井のインタビューはこちら

なぜか現代の渋谷に転生してしまった、三国時代の天才軍師・諸葛孔明(向井)。ハロウィンに沸く見知らぬ大都会で聞こえてきたアマチュアシンガー・月見英子(上白石萌歌)の歌声に心奪われた孔明は、英子の軍師となり、音楽の力で天下泰平を目指すことに。孔明の知略によって英子の魅力は世に知られ始める。そんな中、日本を代表する3大音楽レーベル「KEY TIME」「SSSミュージック」「V-EX」が頂点を競う史上最大の音楽バトルフェス「MUSIC BATTLE AWARDS 2025」の開催が決定。各レーベルから多彩な強者アーティストが集結する中、孔明と英子も参戦することを決意。しかし、三国時代の宿敵である司馬懿の末裔・司馬潤(神尾楓珠)とshin(詩羽)の兄妹も参戦し、孔明と英子の前に立ちはだかる...。

日本でも愛されている三国時代における中国の軍師・諸葛亮孔明が現代日本に転生し、"推し"の若きシンガー・英子を世界的スターにすべくマネージャーとして奮闘する痛快コメディ。2019年に原作コミックの連載がスタートすると、奇想天外な設定や孔明が次々と繰り出す知略、そして英子の歌声が聞こえてくるかのような瑞々しい表現で一躍話題に。その人気ぶりから2022年にはアニメ化、2023年には向井、上白石を迎えて実写ドラマ化され、2025年にはドラマ版のスタッフ、キャスト陣が再結集して実写映画版が誕生した。

■数々のアーティストたちのよるライブシーンも映画版の見どころ

上白石萌歌の胸に響く歌唱シーンも見どころ (C)2025 フジテレビジョン 松竹 講談社 FNS27社

映画で描かれるのは、TVドラマシリーズから続く物語。孔明は英子のマネジメントをしながら、「これであなたも天下泰平」を決めゼリフに情報番組のコメンテーターやCM出演、さらにフードデリバリーなど、さまざまな仕事で汗を流す。そんな孔明を向井は穏やかな微笑みと低音の美声、そしてどこか浮世離れした雰囲気で好演。三国孔明が生きた時代のゴージャスな衣装も見事に着こなし、ロードバイクで夜の街を爆走するなど、体当たりの演技も披露している。

そして本作最大の見どころとなっているのが、総勢50名以上のミュージシャン&ダンサーが大集結し、6000人以上の観客を動員した本格的なライブシーンだ。3人組バンド「JET JACKET」のギターボーカルでもあるRYO役の森崎ウィンや、英子にとっては永遠の憧れの人物でもある世界で活躍するシンガー、マリア・ディーゼル役を演じる女王蜂のボーカル・アヴちゃんなど、ドラマシリーズに登場したキャスト陣が熱いパフォーマンスを繰り広げる。また、MCマモとしてフェスの司会を務める宮野真守の出演や、岩田剛典や&TEAM、水森かおりなど、多彩なアーティストが本人役として歌声を響かせているのも見逃せない。

そして、やはり胸に迫るのが、英子役の上白石による歌だ。英子が主君・劉備に見えている孔明の視点で映される、ディーン・フジオカと上白石による美しいデュエットシーンは、観る者の心を大きく揺さぶる。

いたるところに遊び心を散りばめながら描かれた、歌と情熱に溢れる痛快エンターテインメント。向井の自然体の演技や、劇場版ならではの圧巻のライブシーンに注目しながら、音楽の力による天下泰平を味わってほしい。

文＝中村実香

放送情報

パリピ孔明 THE MOVIE

放送日時：2026年2月28日(土)22:15〜、3月10日(火)17:00〜

チャンネル：ＷＯＷＯＷシネマ

放送日時：2026年3月4日(水)18:00〜

チャンネル：ＷＯＷＯＷプライム

※放送スケジュールは変更になる場合がございます

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ