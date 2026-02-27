マーク ジェイコブス×村上隆の限定香水登場！彩り豊かなデイジーコレクション

マーク ジェイコブスの人気フレグランス「デイジー」シリーズから、アーティスト村上隆とのコラボレーションによる限定コレクションが登場。2026年3月4日(水)より、カラフルなデイジーボトルが印象的な全4種のオードパルファムが発売されます。ポップなフラワーモチーフと遊び心あふれるデザインが魅力の特別な香りは、アートとフレグランスが融合したコレクション。毎日を明るく彩る特別な1本に出会えそうです♡

村上隆コラボの特別デザイン

デイジーのアイコニックなボトルに、村上隆のシグネチャーであるフラワーモチーフを取り入れた限定デザインが登場しました。

イエロー、ピンク、グリーン、ブルーの4色のボトルは、デイジーガーデンを思わせるポップで鮮やかな世界観を表現しています。

より濃縮されたオードパルファム仕様となり、印象的な香り立ちを楽しめるのも特徴。パッケージにも村上ワールドらしい鮮やかなカラーが採用され、飾るだけでも気分が高まるコレクションです。

個性が楽しめる4つの香り

「マーク ジェイコブス デイジー ムラカミ オードパルファム」は全4種展開で、各50ml、価格は16,500円です。

イエローはストロベリーのジューシーな甘さからラズベリーの酸味が広がり、シダーウッドの穏やかな温もりが残るフレッシュで落ち着きのある香り。

ピンクはココナッツの甘いトップノートにホワイトピオニーの清らかな香りが重なり、ラストはプラリネのやさしい甘さが続く幸福感あふれるフレグランスです。

グリーンはバナナのフルーティな香りからジャスミンの華やかさへと移ろい、バニラのやわらかな余韻が残るポジティブな印象の香り。

ブルーはみずみずしい洋ナシのトップからローズの優雅さが広がり、ムスクのやさしい余韻が心地よく続く軽やかな香りに仕上がっています。

限定コレクションを手に入れて

アートと香りが融合した今回の限定コレクションは、自分へのご褒美はもちろんギフトにもぴったり。色違いで揃えたくなる可愛らしいボトルは、春の新しいスタートにもおすすめです。

心が弾むような香りとデザインで、毎日に小さなときめきを添えてみてはいかがでしょうか♪